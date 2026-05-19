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日職》林安可29歲生日未建功 西武獅近10戰豪取第9勝

2026/05/19 20:21

林安可。（資料照，西日本新聞提供）林安可。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕今天是旅日打者林安可的29歲生日，他未排進西武獅對羅德的先發打序，只在6局下兩出局一、二壘有人時代打遭三振，但終場西武仍以3：2險勝，近10戰豪取9勝，繼續位居太平洋聯盟首位。

西武獅近期氣勢驚人，5月至今15戰僅吞3敗，最近10戰更拿下9勝，其中洋砲奈文自5月1日傷癒歸隊貢獻逾4成打擊率、7發全壘打，是打線最大亮點。奈文今仍擔任先發四棒一壘手，另一洋砲卡納里奧則擔任先發1棒右外野手，壽星林安可只在6局下等到得點圈的代打機會，可惜並未建功。

林安可過去在中職時期僅2023、2024年曾於生日當天出賽，合計9打數2安打2打點，今天賽前西武集合喊聲時，也特別祝福他和另外一位壽星佐藤太陽生日快樂，只可惜兩位壽星都沒有敲安。佐藤今天擔任先發8棒二壘手，前兩打席沒有表現後，6局下林安可就是代打他的棒次，但無功而返，累計打擊率降至2成05。

西武在0：1落後的3局下，靠西川愛也敲出右外野陽春砲追平比數。4局下無人出局一壘有人時，長谷川信哉再轟出左外野兩分砲，以本季第5轟幫助球隊超前。西武先發投手武內夏暉以106球投完7局，被敲7安失1分，拿下本季第3勝。

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