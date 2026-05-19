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桌球》5局大戰逆轉巴西頭號種子 徐絃家/陳忞昕勇奪支線賽首冠

2026/05/19 21:16

徐絃家（右）、陳忞昕攜手打敗巴西組合，奪下生涯首座WTT支線賽混雙冠軍。（教練黃聖盛提供）徐絃家（右）、陳忞昕攜手打敗巴西組合，奪下生涯首座WTT支線賽混雙冠軍。（教練黃聖盛提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名293的台南新生代「家昕組合」徐絃家/陳忞昕，今晚在2026年WTT拉各斯（葡萄牙）支線賽混雙決賽，克服局數1:2落後，決勝局更在幸運之神眷顧下，3度出現擦網、擦邊球，最終以3:2逆轉大會頭號種子巴西組合特奧多羅/高橋茱莉亞，奪下兩人合拍以來首座WTT成人組冠軍。

17歲的徐絃家和16歲的陳忞昕去年曾聯手奪下瑞典、挪威青少年挑戰賽U19混雙冠軍，這次在拉各斯也是他們首度攜手挑戰WTT成人組賽事，兩人連闖3關，最終在決賽遭遇世界名26的特奧多羅/高橋茱莉亞。初生之犢不畏虎的徐陳配，面對默契十足的南美組合，首局就打出6:2的開局，11:7先馳得點；次局，台灣組合克服開局1:4落後，10:9率先聽牌，但在錯失1個局點後以11:13讓出，第3局也在5:4領先下被對手打出一波7:3的反擊，8:11再丟1局。徐陳配在第4局做出調整，徐絃家強力正手拍連發，6:1開局後很快的以11:4扳平戰局。

決勝局，台灣組合在3:2領先時先出現一記幸運擦網球，7:4時徐絃家反手回檔也幸運擦邊，最後在9:5徐絃家又是一記擦網球，讓對手只能徒呼負負，最終11:5快意奪冠。

徐絃家表示，「很開心能拿下第一座WTT成人組冠軍，在局數1:2落後時也沒有想太多，我們就是1顆1顆慢慢打。」

擔任場邊指導的教練黃聖盛表示，徐絃家和陳忞昕前三板明顯具有優勢，只要小球控制好，問題不大。不過，巴西組合的雙打能力滿好的，兩人在第2、3局把對手想得太簡單，後面兩局在節奏和線路做出變化，才順利逆轉戰局。

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