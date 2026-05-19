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中職》腦海浮現「阿坤神跑壘」 劉基鴻復刻經典！

2026/05/19 22:35

劉基鴻。（資料照，記者林正坤攝）劉基鴻。（資料照，記者林正坤攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕今天在花蓮主場味全龍以2：0擊敗台鋼雄鷹，比賽中發生一段插曲，1局下一出局滿壘李凱威擊出游擊方向滾地球，眼見可能形成雙殺打，此時二壘跑者劉基鴻非常機警，技巧性地用腳部碰觸滾地球形成妨礙守備出局，紀錄上李凱威為內野安打上一壘，形成兩出局滿壘，劉基鴻「智慧撞球」避免雙殺延續攻勢，只是下一棒張政禹擊出中外野飛球遭接殺，味全無緣在首局進帳分數。

對於劉基鴻的「神跑壘」，今天賽後味全總教練葉君璋說，近年劉基鴻跑壘一直都很聰明，他會看狀況，比賽需要他做什麼樣的跑壘，基本上都能做到，比教練團想像得還要好，很會玩球。

被葉總大讚「很會玩球」，劉基鴻說，「最會玩球的是張政禹啦，盜本壘耶！」劉基鴻解釋，當下有出現江坤宇類似技巧跑壘的畫面，有記起來，就想辦法幫助球隊，如果接到球可能會形成雙殺，就是用一點點小技巧。

兩年前洲際獅象戰，8局下中信兄弟進攻，江坤宇在二壘、岳東華在一壘，高宇杰擊出游擊方向強勁滾地球，江坤宇沒有刻意閃避，讓球打到身體形成妨礙守備出局，避免可能形成的雙殺打，犧牲小我、完成大我，也讓高宇杰賺到一支內野安打。今天李凱威同樣靠劉基鴻跑壘賺內野安打。

當時江坤宇透露，「之前曾看到大聯盟出現過這樣的Play，沒想到這場就這樣發生了，這球打得很強勁，滿剛好的，被強勁滾地球打到要有一點勇氣，因為小高打得還滿強勁的。」

江坤宇所說的大聯盟Play，是指同年洋基對天使，進攻的洋基一出局一、二壘有人，打者擊出游擊滾地球，二壘跑者瑞佐（Anthony Rizzo）故意讓球碰到右腳形成妨礙守備出局，避免可能的雙殺打，賽後瑞佐也大方承認他是故意的。

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