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籃球》競選籃協理事長兩職籃成考題 辜公怡提出看法

2026/05/20 07:09

籃協理事長參選人辜公怡。（記者林正堃攝）籃協理事長參選人辜公怡。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專訪〕籃協理事長將於5月31日在彰化縣議會舉行改選，這次共3名候選人參戰，辜公怡抱持對籃球的熱忱參選，希望為台灣籃球打造健全制度。不過，台灣兩職籃的未來，成為未來理事長的一大考題，對於合併議題，辜公怡認為，若只講合併這選項可能過於單一，未來希望打造一個合作的制度，讓台灣職業運動發展更好。

從日本過去職籃發展來看，辜公怡認為，國內職籃分裂應該不會是長久狀態，未來可能還是得整併。他提到，過去幾年休季期間都傳出彼此有溝通、希望能合作，但最後都有些意外發生，導致未能有新的進展，多少可能有「互信」的不足的問題，且大家只談合併，這選項過於單一，或許能從合作開始做起。

辜公怡建議，可先參考日本職棒，打跨聯盟冠軍賽等，「如果有機會為大家服務，選舉後我會去和各職業隊管理層溝通，看大家在乎的點是什麼，能讓步的地方又有哪些，大家坐下來談，找出一個可以接受的合作方式。」

辜公怡強調，最後還是得回歸制度的建立，討論出一個大家能認同且公平競爭的制度，「放下『只想贏冠軍』的心態，坐下來討論並找出可以執行且公平的方式，讓大家都能有公平競爭的機會，才有合作的可能。」

即便台灣籃球現階段面臨各種困境，但辜公怡懷抱熱情，「我喜歡這項運動也覺得我有這能力為這運動做點事，那我們就花點時間跟一樣喜歡籃球的人，一起努力把這運動做起來。」

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