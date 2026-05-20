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MLB》相隔570天！洋基塞揚王牌柯爾重返大聯盟 賽季首秀戰光芒

2026/05/20 08:00

洋基塞揚強投柯爾。（資料照，路透）洋基塞揚強投柯爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）確定提前復出，將於美國時間本週五（台灣時間23日）迎來今年賽季首秀，屆時將在主場碰上目前暫居美聯東區龍頭的光芒隊。這將是柯爾自2024年世界大賽第五戰以來的首場大聯盟先發，也是相隔570天站上大聯盟投手丘。

身為2023年美聯塞揚獎得主的柯爾，他在去年春訓期間動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），球季提前報銷。經歷1年多的復健，柯爾在上週的3A復健賽中主投5.1局失1分，還投出99.6英里的火球（約160.2公里），因此洋基隊決定讓他提前歸隊。

洋基官網報導，柯爾表示，「能打棒球就是一種恩賜，一旦你離開了它，你對這點就會有更深刻的體會。能夠重新回到那個環境中，並且不再把這一切視為理所當然，這絕對令人興奮。這可能也是我最期待的事情。」

洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，「我們只是覺得他已經做好一切準備，現在已經可以回到這個層級比賽，所以對於他的回歸，我真的感到非常興奮。我也為他感到高興，因為我知道這是一條多麼漫長的道路...你在復健過程中付出多少心血與汗水才得以重返球場。」

柯爾在2024年賽季交出8勝5敗、防禦率3.41的表現，他在2023年賽季以15勝、防禦率2.63、單季賞222次三振的表現，收下美聯塞揚獎。

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