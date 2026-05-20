日職》復活了！戶鄉翔征7局無失分收今年首勝 坦然面對網路酸民

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人球星戶鄉翔征昨天交出7局無失分好投，幫助巨人軍以2比0完封中央聯盟龍頭養樂多燕子。戶鄉翔征收下本季首勝，也助巨人軍拿到7連勝。戶鄉翔征表示，「帶著各種心情站上投手丘，現在感覺那些陰霾終於一點一點散開了。」

戶鄉翔征此役主投7局用115球，被敲5安，賞5次三振、丟1次保送，沒有失分，本季第3場先發終於拿到今年首勝，賽後防禦率為4.24，此戰最快投到153公里。

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日媒《體育報知》報導，戶鄉翔征表示，「最近一直沒辦法投出好內容，即使這1年半來都持續陷入低潮，監督還是願意相信我、持續使用我。能回應這份期待真的太好了。」

這是戶鄉翔征自去年9月17日面對養樂多之戰後，再度拿到勝投。戶鄉翔征說，「能投出好內容，對我是很大的自信，也讓我覺得自己終於稍微找回過去的樣子了。」

戶鄉翔征去年賽季交出8勝9敗，防禦率4.14是自2021年以來最差。戶鄉在今年熱身賽出賽3場，防禦率為9，因此開季從二軍出發，讓他坦言，「雖然知道自己必須接受，但那真的非常不甘、非常痛苦。」

而日媒《Daily》提到，戶鄉翔征每當表現不佳時，網路上總會出現不少惡意留言與私訊。不過戶鄉反而選擇逐一閱讀，「這代表大家對我的期待很大，我也覺得這就是巨人的宿命。我早就有這種覺悟，因為我一直看著菅野智之的背影。」

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