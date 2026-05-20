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竹縣也要瘋女足 跟國立體育大學、威爾力斯科學城足球學院締盟

2026/05/20 08:01

國立體育大學副校長黃東治（左起往右）、新竹縣長楊文科、威爾力斯科學城足球學院院長彭臺臨，締盟共推女足運動在竹縣。（取自竹縣府官網）國立體育大學副校長黃東治（左起往右）、新竹縣長楊文科、威爾力斯科學城足球學院院長彭臺臨，締盟共推女足運動在竹縣。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣也要開始瘋女足，計畫把新竹縣第2體育場，打造成女子足球發展中心，為此特別跟國立體育大學、威爾力斯科學城足球學院三方簽立合作意向書，啟動產官學合作，讓前述女足發展中心早日成真，使足球運動在新竹縣逐步走向產業化。

前述三方合作意向書，由縣長楊文科、國立體育大學副校長黃東治、威爾力斯科學城足球學院院長彭臺臨共同簽署，將協助新竹縣建立具備國際視野的在地足球教練與師資人才庫，強化縣內足球3級培訓體制，奠定未來新竹縣推展足球產業化，成為國內發展足球運動的先驅縣市。

楊文科說，新竹縣第2體育場的足球場，是2017年世界大學運動會的足球賽場，去年投入超過6000萬，完成人工草皮翻新與夜間照明設備更新，並通過FIFA Quality Pro國際測試，正式升級為符合國際比賽規格的專業足球場。

這次合作強調「人才培育、場域建立、師資扎根」。由國立體育大學提供涵蓋訓練理論、運動科學應用，以及實務技術指導的系統性教練培訓課程。威爾力斯科學城足球學院則引進國際足球俱樂部的經營管理模式、國際教練培訓資源與訓練體系。縣府以新竹縣第2體育場為核心訓練基地，整合公有場館資源，3方共同打造新竹縣從基層到職業的完整足球人才培育鏈。

彭臺臨說，他希望台灣女子足球在2031年能踢進世界盃，新竹縣與國體大都擁有國際規模的足球場地，透過國體大的學術專業跟縣府攜手，前述期待不是夢。

新竹縣第2體育場在2017年曾經是世大運的賽場。（資料照，記者黃美珠攝）新竹縣第2體育場在2017年曾經是世大運的賽場。（資料照，記者黃美珠攝）

新竹縣第2體育場在2017年曾經是世大運的賽場。（資料照，記者黃美珠攝）新竹縣第2體育場在2017年曾經是世大運的賽場。（資料照，記者黃美珠攝）

新竹縣第2體育場在2017年曾經是世大運的賽場。（資料照，記者黃美珠攝）新竹縣第2體育場在2017年曾經是世大運的賽場。（資料照，記者黃美珠攝）

新竹縣第2體育場在2017年曾經是世大運的賽場。（資料照，記者黃美珠攝）新竹縣第2體育場在2017年曾經是世大運的賽場。（資料照，記者黃美珠攝）

新竹縣足球運動風很盛，就連行政院長卓榮泰也曾到台大竹北校區跟小將們一起踢球。（資料照，記者黃美珠攝）新竹縣足球運動風很盛，就連行政院長卓榮泰也曾到台大竹北校區跟小將們一起踢球。（資料照，記者黃美珠攝）

新竹縣足球運動風很盛，就連行政院長卓榮泰也曾到台大竹北校區跟小將們一起踢球。（資料照，記者黃美珠攝）新竹縣足球運動風很盛，就連行政院長卓榮泰也曾到台大竹北校區跟小將們一起踢球。（資料照，記者黃美珠攝）

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