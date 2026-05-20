MLB》台灣新星李灝宇敲擊球初速167公里強勁安 還秀美技守備

李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣新星李灝宇今天獲得先發機會，擔任第八棒鎮守二壘。李灝宇全場3打數敲1安，守備上還有一次美技守備。老虎隊最後在主場以3比4敗給守護者。

李灝宇此戰面對守護者25歲左投梅西克（Parker Messick），首打席敲平飛球被接殺。第2局老虎隊靠托克森（Spencer Torkelson）的兩分砲，前3局打完以2比1領先。第4局守護者狀元郎巴札納（Travis Bazzana）轟出超前兩分砲，讓老虎以2比3落後。

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4局下李灝宇鎖定一顆91.2英里的伸卡球，擊出右外野一壘安打，這一球的擊球初速為104.1英里（約167.5公里）。該半局老虎隊2出局攻占一、二壘，輪到下一棒的肖特（Zack Short）打擊時，守護者捕手黑吉斯（Austin Hedges）牽制一壘發生暴傳，讓老虎跑回1分追平比數，李灝宇也上到二壘。該半局老虎沒有再拿分數。

李灝宇。（美聯社）

守護者隊7局上展開攻勢，史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲出二壘安打，並靠隊友犧牲觸擊、以及滾地球護送跑回超前1分。

李灝宇在7局下敲出左外野飛球被接殺，8局下老虎隊2出局攻占滿壘，由於守護者投手是右投蓋迪斯（Hunter Gaddis），因此老虎隊換明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）代打，李灝宇被換下場。麥金斯崔敲出一壘滾地球被刺殺，老虎隊留下滿壘殘壘。

老虎隊9局下有著1出局一、二壘的得分機會，最終仍未拿分，吞下4連敗。

總計李灝宇全場3打數敲出1安，賽後打擊率升至0.204，整體攻擊指數（OPS）為0.592。這是李灝宇相隔2場再度擊出安打。

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