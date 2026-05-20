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NBA》曾帶隊打進總冠軍賽 獨行俠宣布開除總教練奇德

2026/05/20 08:18

奇德。（資料照，路透）奇德。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕這季無緣季後賽的獨行俠今天宣布，和總教練奇德（Jason Kidd）達成離隊的協議，結束5年的合作，接下來也將會積極尋找合適主帥人選。

53歲的名人堂球星奇德（Jason Kidd）自2021年接掌獨行俠兵符，曾帶隊在2022年闖進西部冠軍賽，2024年則挺進總冠軍賽，累積戰績為205勝205負。不過，球隊在上季季中交易陣中球星東契奇（Luka Doncic），當時引發軒然大波，球隊戰績也沒有因此更好，當時總經理哈里森（Nico Harrison）後來也遭解聘。

ESPN指出，奇德原本還有4年4千萬美元合約，球隊老闆杜蒙特（Patrick Dumont）是在2024年爭冠失利後和他續約，但現在已經全權交由尤基利（Masai Ujiri）來決定主帥人選，因而和奇德結束合作。

尤基利在聲明中表示，「在評估我們籃球的未來時，我們認為現在是球隊走向新方向的合適時機，我們對這支球隊寄予厚望，並有責任打造一支能夠持續爭奪總冠軍的隊伍。」聲明中也強調，會對下一任總教練進行全面、嚴謹的遴選，評估整個團隊，以確保能達到球迷期望。

另外也有消息人士指出，哈里森被解僱後，奇德曾希望能晉升為籃球運營總裁，但杜蒙特不打算讓他進入管理層，而尤基利加入獨行俠前，奇德也並未被徵詢意見。不過，尤基利在就任記者會時，對於未來是否續讓奇德掌兵符，並未正面回應。

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