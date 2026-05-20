MLB》道奇讓遭藍鳥DFA的左投洛爾下週扛先發 教頭說明輪值調度

洛爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前透過交易換來藍鳥30歲左投洛爾（Eric Lauer），道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天宣布，洛爾將在美國時間下週二擔任先發面對洛磯，明天可以在牛棚待命。

道奇今年開季採取6人先發輪值，但強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背部痙攣缺陣，塞揚左投史奈爾（Blake Snell）的左手肘出現游離體要動刀，因此先發輪值出現空缺。

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道奇目前還待在先發輪值的投手日本強投山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希、羅布列斯基（Justin Wrobleski）、斯漢（Emmet Sheehan）。由於葛拉斯諾、史奈爾都受傷缺陣，讓斯漢今天是在「中4日」的情況下登板。

羅伯斯表示，洛爾預計是在下週二先發，「像是翔平、山本、朗希等人，我認為還是需要多一些休息時間，羅布列斯基也是一樣。」

去年還待在藍鳥的洛爾，他在世界大賽面對道奇，合計交出5.2局無失分的表現。不過，今年賽季洛爾的表現欠佳，出賽8場有6場先發，拿到1勝5敗、防禦率為6.69，共投36.1局就挨11發全壘打。洛爾在美國時間5月11日遭到指定讓渡（DFA），道奇在美國時間17日用現金交易換來洛爾。

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