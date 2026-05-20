中職》味全龍一軍7投都是選秀落榜生 葉總點兵「他們各有特色」

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕本季味全龍團隊防禦率是超亮眼的2.13，近期味全帶13名投手征戰花蓮，其中9名本土投手，就有7投曾是選秀落榜生，另外，陳冠偉是2019年選秀味全第21指名投手，昔日宛如醜小鴨的他們，如今華麗轉身成為天鵝。

「我也不知道這個現象，我們正選的投手都不見了嗎？」味全總教練葉君璋說，當初他們雖然沒有特別突出，沒那麼有名也不被看好，但各有特色，覺得他們身上都有不錯的東西，撿進來再慢慢培養。

請繼續往下閱讀...

葉總舉例，李超控球不錯、角度大，呂偉晟球速不錯，有一顆很好的曲球，趙璟榮的特色就是沒有當過投手，「當初我們的投手教練郭勝安說，『賢拜，我覺得有個投手不錯，不過他只當過半年投手，你覺得不錯嗎？』我看了覺得不錯，當初璟榮控球不好，後來慢慢有在進步。」

葉總指出，前年看陳暐皓在台鋼雄鷹投速球會往上竄，評價不錯就撿進來，王伯洋左投就是特色，林子昱是這7投當中，唯一控球本來就不錯的投手，「其實選這些投手養成都需要時間，現在他們能待在一軍，最重要的是控球一定要好，不然就不可能在這邊了。」

★目前味全龍一軍投手曾是選秀落榜生

球員 選秀落榜年度 如何加入味全龍 林子昱 2018 2019年選秀味全龍第9指名 呂偉晟 2018 2019年選秀味全龍第13指名 趙璟榮 2019 2020年選秀味全龍第11指名 陳暐皓 2021 2025季後被台鋼雄鷹釋出後加盟味全龍 李超 2022 自主培訓選手升格正式球員 林鋅杰 2022 自主培訓選手升格正式球員 王伯洋 2023 自主培訓選手升格正式球員

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法