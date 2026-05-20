中職》味全龍一軍7投都是選秀落榜生 葉總點兵「他們各有特色」

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔記者羅志朋／花蓮報導〕本季味全龍團隊防禦率是超亮眼的2.13，近期味全帶13名投手征戰花蓮，其中9名本土投手，就有7投曾是選秀落榜生，另外，陳冠偉是2019年選秀味全第21指名投手，昔日宛如醜小鴨的他們，如今華麗轉身成為天鵝。
「我也不知道這個現象，我們正選的投手都不見了嗎？」味全總教練葉君璋說，當初他們雖然沒有特別突出，沒那麼有名也不被看好，但各有特色，覺得他們身上都有不錯的東西，撿進來再慢慢培養。
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葉總舉例，李超控球不錯、角度大，呂偉晟球速不錯，有一顆很好的曲球，趙璟榮的特色就是沒有當過投手，「當初我們的投手教練郭勝安說，『賢拜，我覺得有個投手不錯，不過他只當過半年投手，你覺得不錯嗎？』我看了覺得不錯，當初璟榮控球不好，後來慢慢有在進步。」
葉總指出，前年看陳暐皓在台鋼雄鷹投速球會往上竄，評價不錯就撿進來，王伯洋左投就是特色，林子昱是這7投當中，唯一控球本來就不錯的投手，「其實選這些投手養成都需要時間，現在他們能待在一軍，最重要的是控球一定要好，不然就不可能在這邊了。」
★目前味全龍一軍投手曾是選秀落榜生
|球員
|選秀落榜年度
|如何加入味全龍
|林子昱
|2018
|2019年選秀味全龍第9指名
|呂偉晟
|2018
|2019年選秀味全龍第13指名
|趙璟榮
|2019
|2020年選秀味全龍第11指名
|陳暐皓
|2021
|2025季後被台鋼雄鷹釋出後加盟味全龍
|李超
|2022
|自主培訓選手升格正式球員
|林鋅杰
|2022
|自主培訓選手升格正式球員
|王伯洋
|2023
|自主培訓選手升格正式球員