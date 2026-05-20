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MLB》只花15.5秒！國民球星伍德跑出場內滿貫砲 寫隊史罕見紀錄

2026/05/20 10:50

伍德跑出場內滿貫砲。（美聯社）伍德跑出場內滿貫砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊23歲球星伍德（James Wood）今天在第2局擊出罕見的「場內滿貫砲」，這是他職業生涯首發滿貫全壘打，伍德也上演單場3安猛打賞，幫助國民隊以9比6擊敗大都會。

大都會首局靠小畢歇特（Bo Bichette）的兩分砲在內，單局拿到3分。第2局小畢歇特又敲出一發兩分砲，幫助大都會取得5比0領先。

國民隊2局下2出局攻占滿壘，伍德擊出中、左外野的深遠飛球打到全壘打牆，讓大都會左外野手莫拉比托（Nick Morabito）、中外野手泰勒（Tyrone Taylor）都沒有接到，這球還彈到中外野，讓伍德僅花15.5秒就就衝回本壘，形成場內滿貫砲。

根據《美聯社》指出，這是自1994年以來，大聯盟賽場第9發場內滿貫砲。前一次出現場內滿貫彈是在2022年7月22日，當時由藍鳥塔皮亞（Raimel Tapia）所擊出。

過去10年大聯盟只出現過3支場內滿貫全壘打，其中有2支都由國民隊球員擊出。泰勒（Michael A. Taylor）曾在2017年9月8日對費城人之戰，敲出國民隊史首發場內滿貫砲。伍德今天敲出國民隊史第二發的場內滿貫彈。

國民打線第3局持續反攻，特納（José Tena）敲出追平陽春砲，加上大都會捕手托倫斯（Luis Torrens）發生捕役掉分、以及高飛犧牲打，讓國民單局拿到3分超前比數。4局下國民1出局攻占二、三壘，托倫斯又發生接球失誤，讓國民跑回2分。大都會強打索托（Juan Soto）7局上敲出陽春砲，但國民最終仍收下勝利。

伍德此戰單場3安，包含一發場內滿貫砲，本季第13轟出爐，進帳4分打點，賽後打擊率為0.259。

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