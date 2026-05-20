中職》大展選球「鷹眼」 曾昱磬化身恐怖的「上壘機器」

台鋼雄鷹曾昱磬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕台鋼雄鷹超級工具人曾昱磬本季累計打擊率只有2成18，不過，他在103打席選到全聯盟最多的22次四壞保送，上壘率高達4成08，在全聯盟滿100打席的打者當中，僅次於富邦悍重砲將張育成的4成48上壘率，大展選球「鷹眼」，成為恐怖的「上壘機器」。

相較之下，樂天桃猿內野手馬傑森本季打擊率1成89，100打席沒有選到任何1次四壞保送，導致上壘率只有2成02，僅是曾昱磬的一半。

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選球「鷹眼」的訣竅，曾昱磬透露，之前在日本高校讀書打球，球隊安排全隊進行動態視力測驗，他在球隊排名第一，視力2.0，球看得滿清楚的，從小到大就覺得自己選球還不錯，加上揮棒速度快，可以把球帶近一點，看球時間拉長也有助選球。

曾昱磬進一步解釋，動態視力除了天分，也可以透過後天訓練強化，「我看日本選手會做一些迅速刺激眼球的動作，吳念庭賢拜也會這樣做，肌肉可以訓練，眼睛也可以訓練，我賽前都會做，讓眼睛適應那個速度。」

曾昱磬指出，打者從小到大都是站在打擊區，本壘板固定就是這樣子，每天訓練就知道，大概了解離開九宮格是壞球，不會因為打職棒，本壘板大小就有所改變，從小就習慣好球帶大小，有些打者覺得一點點偏差就會有反應，這是打者的本能，他則是只要球有一點偏差，可能就不會出棒。

謹慎選球和積極攻擊只有一線之隔，曾昱磬認為，或許教練團會認為他的攻擊欲望沒那麼強，有時候要看情況，需要他上壘就謹慎一點，需要他攻擊就大膽一點，能上壘對球隊也是貢獻，「有分井上添花和雪中送炭，我就是負責選中送炭。」

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