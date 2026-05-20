NBA季後賽》落後22分大反攻！布朗森38分率尼克逆轉騎士開胡締首見紀錄

布朗森（右）。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA東部冠軍戰今在紐約麥迪遜廣場花園點燃戰火，東道主尼克在第四節最多22分落後之下，靠一哥布朗森（Jalen Brunson）挺身而出，全場拿下38分，在延長賽以115：104演出逆轉勝，系列賽搶下開門紅，也締造史上首度分部冠軍戰第一戰都鏖戰到OT的紀錄。

第3種子尼克上輪橫掃七六人，經過8天休息在主場以逸待勞，迎戰花了7場以下剋上淘汰活塞的騎士，兩隊例行賽交手3次，尼克拿下2勝。

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尼克首節靠布朗森（Jalen Brunson）攻下10分，帶著23：16些微優勢進入次節，不過騎士很快還以顏色，第二節多點開花，打出32：23一波流，在上半場結束前取得48：46反超。兩隊上半場外線命中率都不理想，騎士三分球21投8中，尼克更加慘淡，19投僅2中，米契爾（Donovan Mitchell）拿全場最高16分，尼克以布朗森14分最佳。

易籃後，米契爾延續手感，且在攻防兩端都有不俗演出，單節10分、3抄截，加上麥瑞爾（Sam Merrill）持續從外線放冷箭，打出35：23攻勢，帶著83：69優勢進入決勝節。

布朗森（右）。（法新社）

尼克末節繼續迷航，被騎士打出10：4的開局，讓分差一度來到22分，布朗森關鍵時刻跳出來頻頻得手，帶領尼克打出18：1縮小差距，比賽再度出現懸念，尼克在倒數3分30秒追到89：94，暫停回來後莫布里（Evan Mobley）飆進三分球幫助騎士稍微止血，不過接下來布里吉斯（Mikal Bridges）的連續三分彈幫助尼克持續追分，薛米特（Landry Shamet）倒數45秒投進追平三分彈，接著哈登與布朗森都得手，麥瑞爾最後2.5秒外線出手未進，尼克主帥布朗（Mike Brown）試圖叫暫停，但並未被裁判受理，雙方以101：101加班再戰。

騎士的得分荒延續到延長賽，開局被尼克連拿9分擴大差距，尼克終場就以11分差拿下開門紅，寫下自1970年以來季後賽的最大逆轉勝。此外，繼昨天雷霆與馬刺之戰2OT才分出勝負後，今尼克又在延長賽戲劇性逆轉騎士，也寫下史上首度分部冠軍戰第一戰都鏖戰到OT的紀錄。

布朗森燃燒46分鐘，攻下全場最高38分，另有5籃板、6助攻，第四節9投7中拿下15分，是逆轉勝的頭號功臣，他賽後受訪時坦言，「說實話，我也不知道怎麼贏的，我們就是找到了方法，彼此互相信任。」

布里吉斯挹注18分，湯斯（Karl-Anthony Towns）13分、13籃板，阿努諾比（OG Anunoby）延長賽獨攬9分，全場拿下13分。

騎士6人得分超過雙位數，出身紐約的米契爾回到家鄉23投12中斬獲全隊最高29分，另有季後賽生涯新高的6抄截，哈登（James Harden）與莫布里各拿15分，騎士比賽尾聲攻守失序，被尼克打出44：11狂潮上演大逆轉，在客場吞下苦澀一敗。

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