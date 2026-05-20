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MLB》「米飯哥」關鍵超前轟比肩上古神獸 洋基逆轉藍鳥收下賽季30勝

2026/05/20 11:39

萊斯轟出本季第16發全壘打，是發打破僵局的兩分砲。（美聯社）萊斯轟出本季第16發全壘打，是發打破僵局的兩分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場與藍鳥進行4連戰第2戰，此戰靠著麥克曼恩（Ryan McMahon）、「米飯哥」萊斯（Ben Rice）兩人聯手開轟，最終上演逆轉以5比4帶走比賽，系列賽前兩戰2連勝。

洋基今天派出沃倫（Will Warren）先發，不過他在4局上遇到亂流，單局被敲4支安打失掉3分，但洋基打線下半局馬上回擊，麥克曼恩在一二壘有人時，轟出一發追平3分砲。

5局下洋基攻勢再起，葛里遜（Trent Grisham）選到保送上壘，接著萊斯轟出右外野2分砲打破僵局，取得5比3領先。

9局下洋基派上火球男杜瓦爾（Camilo Doval）關門，儘管一度被攻佔二三壘，不過最終只被高飛犧牲打掉1分，成功守住勝利，洋基也收下本季第30勝。

萊斯此戰的2分砲，是他本季第16發全壘打，與「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全隊最多，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，這是洋基隊史第2對打者，可以在季賽前50場比賽就有雙雙至少16轟的表現，另一對則是1956年的兩位傳奇貝拉（Yogi Berra）、曼托（Mickey Mantle）。

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