MLB》大谷翔平夯兩支長打 道奇突破火球男米勒、重返國聯西區龍頭

大谷翔平。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出2支安打都是長打，進帳1分打點。道奇最後在客場以5比4擊敗教士，道奇以30勝19敗重返國聯西區龍頭。
大谷翔平首局擊出左外野二壘安打，接著佛里曼（Freddie Freeman）擊出兩分砲，為道奇先馳得點。但1局下教士球星馬查多（Manny Machado）回敬兩分砲，雙方戰成平手。大谷翔平第3局選到保送，但隊友後續沒有攻勢。教士打者安杜哈爾（Miguel Andujar）第3局敲出超前兩分砲，這是他連2天開轟，讓道奇以2比4落後。
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第5局道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出二壘安打，並靠隊友滾地球上三壘。大谷翔平敲二壘滾地球護送回隊友拿1分。第6局佛里曼擊出右外野追平陽春砲，雙方再度戰成4比4平手。
大谷翔平第8局面對教士左投莫瑞亨（Adrian Morejon），他鎖定一顆87.4英里的滑球，擊出右外野二壘安打，但道奇該半局仍未得分。
第9局教士推出火球男米勒（Mason Miller），1出局後道奇球星馬恩西選到保送（Max Muncy），道奇換寇爾（Alex Call）代跑。這時米勒牽制一壘發生暴傳，讓寇爾衝上三壘。道奇帕赫斯（Andy Pages）纏鬥9球擊出高飛犧牲打，為道奇攻進超前1分，最終贏得比賽。
大谷翔平全場3打數2安，有1分打點，選到1次保送，賽後打擊率為0.272，整體攻擊指數（OPS）為0.872。
道奇今天共用6名投手，先發投手斯漢（Emmet Sheehan）主投4局失4分無關勝敗，亨利奎茲（Edgardo Henriquez）1.1局、費西亞（Alex Vesia）0.2局、崔南（Blake Treinen）0.2局、史考特（Tanner Scott）1.1局、克萊茵（Will Klein）1局皆無失分，守住勝利。
史考特收本季首勝，而米勒0.2局失1分非自責，吞本季首敗。
Shohei Ohtani's second double of the night!— Nelson Espinal （@nelson__espinal） May 20, 2026
With him getting on base more often, his speed is really shining.
He turned what would be a single into a double.
Ohtani sits in the 89th percentile in baserunning run value. pic.twitter.com/lljMwQLssn