MLB》大谷翔平夯兩支長打 道奇突破火球男米勒、重返國聯西區龍頭

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出2支安打都是長打，進帳1分打點。道奇最後在客場以5比4擊敗教士，道奇以30勝19敗重返國聯西區龍頭。

大谷翔平首局擊出左外野二壘安打，接著佛里曼（Freddie Freeman）擊出兩分砲，為道奇先馳得點。但1局下教士球星馬查多（Manny Machado）回敬兩分砲，雙方戰成平手。大谷翔平第3局選到保送，但隊友後續沒有攻勢。教士打者安杜哈爾（Miguel Andujar）第3局敲出超前兩分砲，這是他連2天開轟，讓道奇以2比4落後。

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第5局道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出二壘安打，並靠隊友滾地球上三壘。大谷翔平敲二壘滾地球護送回隊友拿1分。第6局佛里曼擊出右外野追平陽春砲，雙方再度戰成4比4平手。

大谷翔平第8局面對教士左投莫瑞亨（Adrian Morejon），他鎖定一顆87.4英里的滑球，擊出右外野二壘安打，但道奇該半局仍未得分。

第9局教士推出火球男米勒（Mason Miller），1出局後道奇球星馬恩西選到保送（Max Muncy），道奇換寇爾（Alex Call）代跑。這時米勒牽制一壘發生暴傳，讓寇爾衝上三壘。道奇帕赫斯（Andy Pages）纏鬥9球擊出高飛犧牲打，為道奇攻進超前1分，最終贏得比賽。

大谷翔平全場3打數2安，有1分打點，選到1次保送，賽後打擊率為0.272，整體攻擊指數（OPS）為0.872。

道奇今天共用6名投手，先發投手斯漢（Emmet Sheehan）主投4局失4分無關勝敗，亨利奎茲（Edgardo Henriquez）1.1局、費西亞（Alex Vesia）0.2局、崔南（Blake Treinen）0.2局、史考特（Tanner Scott）1.1局、克萊茵（Will Klein）1局皆無失分，守住勝利。

史考特收本季首勝，而米勒0.2局失1分非自責，吞本季首敗。

Shohei Ohtani's second double of the night!



With him getting on base more often, his speed is really shining.



He turned what would be a single into a double.



Ohtani sits in the 89th percentile in baserunning run value. pic.twitter.com/lljMwQLssn — Nelson Espinal （@nelson__espinal） May 20, 2026

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