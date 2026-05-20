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MLB》釀酒人火球新星6局8K無失分創百年罕見紀錄 獨居大聯盟三振王

2026/05/20 12:16

釀酒人火球新星米蕭羅斯基。（法新社）釀酒人火球新星米蕭羅斯基。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天交出6局無失分好投，送出8次三振，幫助釀酒人在客場以5比2擊敗小熊。釀酒人收下2連勝，並以28勝18敗登上國聯中區龍頭，把小熊擠到國聯中區第二的位置。

米蕭羅斯基先發6局僅被敲3安，賞賜8次三振，丟1次保送，摘得本季第4勝，賽後防禦率為1.69，仍以88次三振獨居大聯盟三振王，連續無失分局數來到24.1局。

根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）在社群媒體X上指出，米蕭羅斯基連續5場先發至少單場送出8次三振，而且都沒有被擊出長打，創下了自1893年以來最長的紀錄。

不過，米蕭羅斯基今天只用74球投完6局就退場，釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）說，因為他的體力已經快耗盡，並透露米蕭羅斯基在第6局開始前對他說，「「我想我還能幫你投完這一局，但之後就不確定還能不能繼續投了。」

米蕭羅斯基此戰最快球速為101.5英里（約163.3）、四縫線速球均速為99.9英里（約160.7公里），與前一場先發最快投到103.3英里（約166.2公里）有些微差距。

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