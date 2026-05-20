NBA季後賽》28年只發生一次例外 騎士G1搞砸「99.9％勝率」

騎士客場搞砸「99.9%」的贏球機會。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽今天正式開打，騎士客場對尼克一度在末節取得22分領先，在比賽剩下7分49秒時勝率高達99.9%，不料最終被尼克上演大逆轉，讓幾乎到手的勝利直接飛掉。

騎士今天第四節剩下7分49秒時，取得93比71、22分領先，根據《ESPN》數據，當時騎士勝率高達99.9%，從1997年至1998年賽季導入該項數據為止，統計595場季後賽，只有一隊在這樣的情況下完成翻盤，騎士當下幾乎可以說是收下勝利了。

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不料騎士搞砸收官，最後被尼克打出44比11攻勢，進入延長賽後慘遭大逆轉，《ESPN》也指出，季後賽決勝節被22分逆轉，是本世紀第二多紀錄，僅次於2012年快艇、灰熊之戰的24分。

此戰尼克可以上演大逆轉，一哥布朗森（Jalen Brunson）末節大爆發絕對是關鍵，他單節獨拿15分，且第4節加延長賽共命中8次投籃，比前3節加總7次還多，儘管騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）曾表示，對哈登（James Harden）防守有信心，但《Bleacher Report》報導指出，此戰尼克不斷擋人讓布朗森去打哈登，而哈登完全拿布朗森沒辦法。

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