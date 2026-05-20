MiLB》林昱珉在3A嚴重卡關 老哥透露「掙扎的點」

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕效力美職響尾蛇的台灣左投林昱珉，2024年12強賽和2026年經典賽表現亮眼，只是他在小聯盟投得有些掙扎，去年在3A先發23場共投101.2局出現67次四死球，戰績5勝7敗，防禦率6.64、每局被上壘率1.81，本季同樣在3A打拚，先發9場共投33局送出23次四死球，拿下2勝3敗，防禦率5.45、每局被上壘率1.94，投球內容不算理想。

林昱珉的哥哥陳暐皓效力味全龍，兄弟倆平時保持聯絡互相鼓勵，對於林昱珉的近況，陳暐皓透露，「有跟弟弟討論過，他對打者的投球策略要修正，還有身體素質和球速必須強化，畢竟他在小聯盟3A層級，強度滿高的。」

請繼續往下閱讀...

22歲的林昱珉旅美發展第5年，眼見大聯盟近在咫尺卻在3A卡關，內心難免徬徨不安，陳暐皓說，「弟弟的老婆、小孩有過去美國陪伴他，心情會比較安定一點，也比較不容易分心。」

有趣的是，陳暐皓是右投，林昱珉是左投，兄弟不同姓、慣用手也不同調，陳暐皓笑說，家族成員只有弟弟是慣用左手，應該是遺傳到曾祖父那一輩，自己原名「林瑞祥」，由於原住民有相關補助，讀書時他從母姓林，大學畢業後阿嬤希望身為長孫的他改從父姓陳，因此連名帶姓一併更改。

陳暐皓家中有3兄弟，他和林昱珉跟著愛打棒壘球的父親一起打球，進而走上這一條路，唯獨二弟林晉明缺乏運動細胞，而走藝術、設計路線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法