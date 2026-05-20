NBA季後賽》就是點名哈登打！ 尼克教頭舉勇士時期對他的策略

布朗森（前）、哈登（後）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部決賽首戰，尼克今天在第四節落後22分的情況下驚天追平，最後在延長賽以115比104擊敗騎士，尼克大逆轉拿下系列賽首勝。尼克總教練布朗（Mike Brown）直言，球隊就是點名騎士明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）打。

第四節尼克一度落後多達22分，當家一哥布朗森（Jalen Brunson）該節大爆發，單節9投7中拿15分，不斷點名哈登做攻擊。布朗森全場拿到38分，幫助尼克上演驚奇逆轉勝。

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布朗賽後受訪表示，「就像我們必須想辦法用不同方式去防守哈登和（騎士後衛）米契爾（Donovan Mitchell）一樣，他們也想辦法用不同方式來守布朗森，但這不是什麼秘密，我們當時就是在針對哈登進攻。」

被問到是否認為疲勞會成為今晚比賽關鍵時刻的影響因素，布朗說，「這很難說。我們確實有告訴球員：大家都知道騎士隊的後衛群，他們的上場時間比我們的後衛足足多了50%。在這種每隔一天就有一場比賽的賽程下，這會帶來負面影響嗎？我們跟球員說這確實會造成負擔，所以無論最後關頭的比分如何，都一定要堅持下去。」、「你其實無法百分之百確定這到底有沒有影響。但你會希望透過告訴球員這些話，來幫球隊爭取一點心理上的優勢。」

布朗還提到，「當我還在金州勇士隊（擔任助教），而我們對上休士頓（火箭），我們會計算哈登的運球次數。我們告訴選手，他一場比賽運球快要1000次，我們要持續在全場緊盯他、逼他不斷運球，到了比賽後半段，這就會徹底消耗他的體力。」

布朗表示，「那招到底有沒有用？可能沒有，但你說這些話是為了幫球員建立心理優勢，所以實際上如何，我也不確定。」

哈登此戰上場42分鐘，全場16投5中拿15分，他全場三分球8投僅1中，出現6次失誤。

尼克總教練布朗。（美聯社）



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