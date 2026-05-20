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中職》有1隊錯過的落榜火球男 「華」麗轉身10救援守護神

2026/05/20 13:32

鍾允華。（資料照，記者陳逸寬攝）鍾允華。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅菜鳥火球男鍾允華在17日以22歲232天奪下本季第10次救援成功，成為史上第3年輕，僅次於2021年曾峻岳的19歲343天、2017年陳韻文21歲293天，他也是獅隊史唯一選秀曾落榜的單季10救援終結者，其他人幾乎都是菁英級選手。

鍾允華上週守住獅隊所有的3勝，本季已連續10場救援成功，過去獅隊單季至少10次救援投手中，一字排開都是菁英選手，曾翊誠、林岳平、郭泓志、陳韻文都是第一指名或具旅外資歷，鍾允華卻能以落榜生加入行列。

鍾允華從高苑工商畢業後，曾在2022年選秀落榜，歷經台東大學2年洗禮，才在2024年選秀以第3指名進入獅隊。提起當年落榜，他說在高二時的2021年東岸聯盟，有顆球沒投出，突然煞車，當下就覺得手卡卡的，雖仍投完盃賽，回學校休2天後發現手劇痛，連距離5公尺的球都投不到。

經過診斷，確診肩膀關節唇撕裂，足足休息近1年，即便趕在選秀前回歸，並參加測試會，最快球速只有140公里出頭，後來他去讀台東大學時，有1支中職球隊的教練跟他說，2022年沒選他是因為他剛受傷回來，擔心選進球隊又受傷。

鍾允華在落榜後並未喪志，鍾允華很感謝在復健過程給予指導的普門青棒隊教練石弘傑，他也是有關節唇撕裂經驗的火球男，「教我很多強化周圍肌群的方法，輔助投球。」

到了台東大學後，鍾允華去台中找知名訓練師林弘偉和范玉禹練習，穩定提升球速，他坦言，其實在第2次選秀前不知道是投到多快，「因為下少測速槍，根本不知道球探有多少人，只有一些比賽的地方有測速，後來丟著丟著，覺得自己有點機會，可能順位比較後面，但在測試會發現丟到151公里，才又感覺好像可以更前面。」

鍾允華今年四縫線速球均速高達150公里，比去年快3公里，他也不諱言有進步，「但也不能說很多，因為現在才上半季，下半季還不知道。」而終結者的工作也是第一年，他試著自己去摸索每天的routine，「希望能繼續維持下去。」

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