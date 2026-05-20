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TPBL》入圍名單公布！高錦瑋、高國豪和阿巴西爭奪年度MVP

2026/05/20 14:08

TPBL 年度最有價值球員入圍名單。（TPBL提供）TPBL 年度最有價值球員入圍名單。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今公布 2025-26 賽季年度最有價值球員（MVP）入圍名單，由新竹御嵿攻城獅高國豪、桃園台啤永豐雲豹高錦瑋，以及新北中信特攻阿巴西三人入選。3位球員在本季皆繳出穩定且具代表性的表現，也讓本屆MVP競爭呈現高度膠著局面。

本季年度MVP評選採媒體與球迷綜合加權機制，依據整體得票率選出前三名作為最終入圍人選，綜合考量球員整季表現、球隊戰績與比賽影響力，期望從多元觀點呈現本季最具代表性的核心球員。

高國豪本季出賽32場，場均14.7分、3.2籃板、3.4助攻，並以38.7%三分命中率與1.6抄截展現攻守的全面能力。在歷經上季低潮後，本季重新找回節奏，不僅在場上提供穩定火力，其拚戰態度與場上感染力，也成為攻城獅後場的重要支柱。

高錦瑋本季出賽36場，場均14.6分、3.9籃板、4.9助攻，效率值15.9，作為球隊進攻發動核心，帶領桃園台啤永豐雲豹整季維持穩定戰力，並以例行賽第一名之姿晉級季後賽。在控場能力與比賽節奏掌握上展現高度成熟度，是本季戰績與個人表現兼具的代表球員之一。

阿巴西則以場均17.9分、4.6籃板、3.5助攻，效率值16.5領銜三人，為聯盟最具威脅性的得分手之一。其強勢切入與攻擊破壞力，持續扮演新北中信特攻進攻端的核心角色，在高強度對抗中維持穩定輸出，展現關鍵球員價值。

3位入圍球員各具優勢，高錦瑋在球隊戰績與控場能力上具備指標性地位，阿巴西以得分爆發力與進攻影響力見長，高國豪則展現全面回彈與攻守貢獻，使本季年度MVP競爭呈現多面向評價標準。

聯盟表示，年度MVP不僅是對個人數據的肯定，更代表球員對球隊與比賽的整體影響力。3位入圍者皆在本季展現高度競爭力與代表性，最終得主將於後續頒獎典禮正式公布。

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