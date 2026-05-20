MLB》道奇帕赫斯纏鬥9球突破教士火球男 佛里曼讚：太不可思議了...

道奇帕赫斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）今天在第9局對決教士火球男米勒（Mason Miller），纏鬥9球後擊出關鍵的高飛犧牲打，幫助道奇以5比4擊敗教士。此戰單場雙響砲的道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）大讚，「那是個不可置信的打席。」

前8局打完雙方4比4平手，第9局教士推出火球終結者米勒。1出局後道奇球星馬恩西（Max Muncy）選到保送上壘，道奇換寇爾（Alex Call）代跑。輪到帕赫斯打擊時，米勒牽制一壘發生傳球失誤，讓寇爾跑上三壘。接著帕赫斯纏鬥9球，最後把一顆101.5英里（約163.3公里）的火球擊出右外野飛球形成高飛犧牲打，為道奇拿到關鍵1分。

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教士火球男米勒。（路透）

佛里曼讚賞帕赫斯的關鍵打席，「這是我看過最精彩的打席之一，而且我打球很久了。要打到95英里的球就已經很難了，100英里（約161公里）更難，102英里（約164公里）大概是最難的事情。而他還能連續把102英里的球打成界外，再加上87、88英里的滑球，這真的是我看過最棒的打席之一。」

帕赫斯說，「在我心裡，我從沒覺得他能三振我，或壓制我，我百分之百相信自己一定能把球打進場內。」帕赫斯指出，「我先前也看過他（米勒），對我來說，他就只是一名球速很快的投手。他是位好投手，但對我而言，他就是個球速很快的投手，只要你能抓準時機，就能對他造成傷害。」

米勒0.2局失1分吞本季首敗，也是自美國時間2025年5月17日以來的首場敗投。米勒也大讚帕赫斯，「投了很多好球，但他也打出了很多界外球，他的策略很好，能咬住滑球把它打成界外，也能掌握高於好球帶的速球。真的要向他致敬，他表現太出色了。」

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