自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇帕赫斯纏鬥9球突破教士火球男 佛里曼讚：太不可思議了...

2026/05/20 15:12

道奇帕赫斯。（法新社）道奇帕赫斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）今天在第9局對決教士火球男米勒（Mason Miller），纏鬥9球後擊出關鍵的高飛犧牲打，幫助道奇以5比4擊敗教士。此戰單場雙響砲的道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）大讚，「那是個不可置信的打席。」

前8局打完雙方4比4平手，第9局教士推出火球終結者米勒。1出局後道奇球星馬恩西（Max Muncy）選到保送上壘，道奇換寇爾（Alex Call）代跑。輪到帕赫斯打擊時，米勒牽制一壘發生傳球失誤，讓寇爾跑上三壘。接著帕赫斯纏鬥9球，最後把一顆101.5英里（約163.3公里）的火球擊出右外野飛球形成高飛犧牲打，為道奇拿到關鍵1分。

教士火球男米勒。（路透）教士火球男米勒。（路透）

佛里曼讚賞帕赫斯的關鍵打席，「這是我看過最精彩的打席之一，而且我打球很久了。要打到95英里的球就已經很難了，100英里（約161公里）更難，102英里（約164公里）大概是最難的事情。而他還能連續把102英里的球打成界外，再加上87、88英里的滑球，這真的是我看過最棒的打席之一。」

帕赫斯說，「在我心裡，我從沒覺得他能三振我，或壓制我，我百分之百相信自己一定能把球打進場內。」帕赫斯指出，「我先前也看過他（米勒），對我來說，他就只是一名球速很快的投手。他是位好投手，但對我而言，他就是個球速很快的投手，只要你能抓準時機，就能對他造成傷害。」

米勒0.2局失1分吞本季首敗，也是自美國時間2025年5月17日以來的首場敗投。米勒也大讚帕赫斯，「投了很多好球，但他也打出了很多界外球，他的策略很好，能咬住滑球把它打成界外，也能掌握高於好球帶的速球。真的要向他致敬，他表現太出色了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中