基隆身障運動代表隊授旗出征 邱佩琳勉勵手突破自我

基隆市副市長邱佩琳（中）為全國身心障礙國民運動會基隆代表隊授旗。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國身心障礙國民運動會5月23日至26日在新北市舉行，基隆市共有92名選手參加田徑、游泳等10項競賽，副市長邱佩今天為代表隊授旗，並勉勵選手全力以赴、突破自我，為基隆爭取榮耀。

全障運為期4天，有來自全國22縣市的選手齊聚新北市競技。基隆市有92位選手參加田徑、游泳、羽球、桌球、網球、保齡球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球及特奧籃球等10項競賽。

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邱佩琳今天在市府1樓大廳為代表隊授旗，她表示，市府持續支持身心障礙體育發展，並透過獎勵制度鼓勵選手與教練爭取佳績。基隆市代表隊於上屆賽會勇奪3金10銀4銅的優異成績，能夠站上全國賽場，每位選手都已經是最棒的勝利者，期盼能延續亮眼表現，再創個人最佳紀錄，也叮嚀選手，在賽事期間除了全力發揮實力外，更要注意自身安全與健康，期盼大家都能開心、自信地參與比賽，順利完成賽事。

她強調，愛沒有障礙，運動也沒有邊界，所有代表基隆出賽的選手，都是城市的光榮與驕傲。也特別感謝體育會、身心障礙運動委員會、學校教職員、教練及家長長期投入與支持，成為選手最堅強的後盾。

身心障礙運動委員會主委吳正義、體育會理事長鄭錦洲除了為選手加油打氣，並致贈加菜金。

基隆市選手與教練等人出發參加全國身心障礙國民運動會。（基隆市政府提供）

副市長邱佩琳（中）為選手加油手氣。（基隆市政府提供）

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