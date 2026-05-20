高球》大聯大公開賽明登場 李旻挑戰衛冕、曾雅妮重返揚昇球場拚冠

2026大聯大女子高爾夫公開賽-職業業餘配對賽參與貴賓與選手一同合影。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026大聯大女子高爾夫公開賽即將於5月21日至24日（週日）於揚昇高爾夫鄉村俱樂部展開4天賽事，冠名贊助商大聯大控股（WPG Holdings）秉持「共創夥伴價值 成就未來」的宗旨，長期支持女子高爾夫球運動。本屆賽事總獎金達新台幣1500萬元，結合國際級球場與高強度的競技，大聯大集結夥伴力量，共同為頂尖選手打造全台唯一的「台巡旗艦賽。」

2026大聯大女子高爾夫公開賽賽前記者會出席貴賓與選手一同合影。（大會提供）

此次參賽的113位職業、業餘選手名單中，大聯大贊助球星暨去年冠軍得主李旻，她將以衛冕者姿態重返揚昇球場，全力挑戰二連霸。而賽前一週世界排名已來到第179名的前世界球后曾雅妮，將在此問鼎個人生涯第25冠，去年她也在揚昇球場拿下緯創女子公開賽冠軍。此外，如旅日好手蔡佩穎、泰國好手布薩巴甘等選手亦蓄勢待發，共同角逐這場「台巡旗艦賽」后冠。

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邁入第7屆的大聯大女子高爾夫公開賽，不僅致力於台灣女子高爾夫球選手的培育，更將選手在球場上的卓越表現，轉化為一棵棵樹苗。自2024年推動「一鳥一樹」計畫以來，已種下將近2500顆樹，今年預計再種下 1200顆。大聯大控股持續透過「台巡旗艦賽」的平台拋磚引玉，邀請更多夥伴共襄盛舉，為台灣女子高爾夫球與環境永續貢獻心力。

大聯大控股董事長黃偉祥致詞時表示，大聯大女子高爾夫公開賽已來到第7屆，從去年起本賽事升格成為台巡旗艦賽，也正因為賽事的升級讓選手可以獲得更多的世界積分，更實現了大聯大對台灣女子高爾夫比賽和選手們長期以來的承諾。

黃偉祥提到，大聯大一直以來秉持著「共創夥伴價值 成就未來」來引領著企業發展，「我們也將此精神回饋社會，如同舉辦『大聯大女子高爾夫公開賽』，便是希望幫助更多努力的選手有機會與國際高球舞台接軌，在本賽事不斷提升規模的前提下，也正反映了大聯大所有的夥伴，包括上游供應商、下游客戶、TLPGA、協辦的揚昇球場，以及所有工作團隊的用心一起創造的成果。」

2026大聯大女子高爾夫公開賽-職業業餘配對賽前開球儀式貴賓一同合影。（大會提供）

大聯大控股執行長張蓉崗也在會中上台向大家致意，「每年大聯大投入舉辦這項賽事，加上大家的協助，讓比賽更加完美，實現了我們的初心，共創夥伴價值，成就台灣女子高爾夫的未來。今年本賽事共30家企業的參與，我也期待藉由我們的用心，能夠吸引到更多企業加入比賽贊助的行列。從前年開始，大聯大也落實了ESG的永續經營理念，藉由『一鳥一樹』計畫，期許今年大家再接再勵，超越前年和去年，在本週這麼好的天氣下打出更棒的成績，讓我們種下更多樹苗。」

去年本賽事冠軍、本屆選手代表李旻亦壓軸獻出感言，「很開心這次可以重返大聯大女子高爾夫公開賽，就好像每年見到老朋友一樣，很熟悉，但也帶來不同的挑戰。能在這項賽事取得兩次冠軍對我而言相當特別，象徵著人生的轉捩點，選手的成長反映著我們長期以來的堅持，一點一滴累積至現在所處的位置。我們也感受到大聯大長期對這場賽事投入比賽所秉持的精神，也帶動更多企業的加入，讓台灣女子高爾夫環境愈來愈好，今年我也獲得大聯大贊助與支持，我也希望能夠在這份信任下保持著節奏，做出最好的判斷，一步一步向前邁進。」

本屆再度提供比賽場地的揚昇高爾夫鄉村俱樂部，總碼數提高為6499碼，頂尖的國際級球場設定將增加競爭張力與觀戰可看性。同時為獎勵選手全力以赴，此次賽事四回合正式比賽亦提供一桿進洞獎（限職業選手才可獲得），凡參加本賽事於第2、第4、第11、第16洞，擊出一桿進洞者，不限人數，皆可獲得由大聯大控股提供的獎金新台幣10萬元。

大聯大控股黃偉祥董事長（右3）、大聯大控股張蓉崗執行長暨賽事總指揮（右2）、TLPGA黃璧洵理事長（左3）、揚昇高爾夫鄉村俱樂部黃美蘭總經理（左2）、TLPGA裁判長劉宇和（右1）及選手代表李旻。（大會提供）

選手代表李旻致詞。（大會提供）

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