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WTT支線賽》直落三不敵日本組合 李昱諄/簡彤娟連兩站收下亞軍

2026/05/20 16:02

李昱諄（右）、簡彤娟在女雙決賽不敵日本組合，連兩站獲得亞軍。（取自WTT官網）李昱諄（右）、簡彤娟在女雙決賽不敵日本組合，連兩站獲得亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名57的國泰組合李昱諄/簡彤娟，今天凌晨在2026年拉各斯（葡萄牙）支線賽女雙決賽，以0:3不敵日本組合笹尾明日香/赤江夏星，繼上一站伊斯坦堡支線賽之後連兩站收穫亞軍。

今年已攜手奪下里爾、杜塞道夫兩站支線賽冠軍的李昱諄/簡彤娟，上一站在決賽以1:3不敵印度的穆克吉「怪膠組合」，中斷本季女雙10連勝，這一站捲土重來，又連闖3關，連續4站打進決賽。

面對今年已摘下哈維若夫、塞內茨兩座支線賽女雙冠軍的笹尾明日香/赤江夏星，李簡配首局在9:8領先下連丟3分，包括赤江夏星一記幸運的擦網球，9:11讓出；次局，台灣組合在8:5領先下遭遇亂流連掉4分，好不容易追到9平，關鍵時刻，李昱諄正手搶攻擦網，赤江倒地救球後也幸運的擦網上檯，李簡配9:11再丟1局；第3局，李簡配在開局1:5落後下一路苦追，最終仍以8:11落敗。

雖然無緣奪下今年第3座女雙冠軍，李昱諄/簡彤娟仍進帳90分積分，下週世界排名可望從57挺進45名左右，再創兩人合拍以來最佳。此外，WTT官網今天公布6月底美國大滿貫賽雙打參賽名單，李昱諄/簡彤娟也首度取得門票。

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