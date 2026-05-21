大谷翔平雙刀出鞘戰教士、SGA率雷霆力抗溫班亞瑪 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，日本超級巨星大谷翔平昨夯兩支長打，力助道奇客場險勝教士，重返國聯西區龍頭之後，今日大谷翔平將雙刀出鞘再戰教士，也是他相隔近1個月再度以單場二刀流出賽，準備在投手丘展現驚人壓制力，力拚本季第4勝，教士則推出右投瓦茲奎茲（Randy Vasquez）應戰。此外，藍鳥由右投耶薩維奇（Trey Yesavage）單挑洋基火球少主施利特勒（Cam Schlittler），精彩戰況球迷不容錯過。

請繼續往下閱讀...

NBA季後賽有1場轉播，雷霆衛冕軍歷經兩度延長賽主場惜敗，西部冠軍戰G2當家一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）復仇心切，勢必率領地主鋒衛全力反撲，至於馬刺超級中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）能否再度宰制禁區，延續G1豪奪41分、24籃板的驚人演出？龍爭虎鬥令人期待。

中職今天有1場比賽，統一獅再赴新莊踢館富邦悍將，由郭俊麟和李東洺上演本土投手對決。

MLB

08：30 道奇 VS 教士 緯來育樂、愛爾達體育2台

11：30 藍鳥 VS 洋基 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA季後賽



08：30 馬刺 VS 雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 統一獅 VS 富邦悍將 緯來體育、愛爾達體育2台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法