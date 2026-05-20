自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》投手大谷挑戰高懸58年鬼神紀錄 專家：沒有塞揚沒天理！

2026/05/20 16:36

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平明天將雙刀出鞘對戰教士，相隔近1個月再度以單場二刀流出賽，這也是大谷本季第4度投打同時出擊的比賽，力拚本季第4勝。大聯盟官方電視台「MLB Network」節目《MLB Tonight》近日針對投手大谷競爭國聯塞揚獎進行熱烈討論，專家直言，只要大谷能維持防禦率0.82的鬼神數據，就算其他強投投滿200局，塞揚獎也非他莫屬。

大谷翔平本季以投手先發出賽7場都繳出優質先發，累積3勝2敗，防禦率只有0.82，WHIP為0.82、三振率10.23和被打擊率為0.161，曾屢次登上國聯防禦率王，「投手大谷」更在最新的先發投手實力排行榜衝上第一名。大聯盟傳奇名將、現任球評雷諾茲（Harold Reynolds）直言，「他要是沒拿獎，簡直沒天理！」

雷諾茲指出，大谷翔平有機會挑戰由紅雀傳奇名投吉布森（Bob Gibson）在1968年所創下的史上最佳單季防禦率1.12的聯盟紀錄，如果他能把防禦率維持在1以下，大谷不能奪塞揚獎簡直是不可能的事！他也強調，就算其他塞揚獎候選人，像是費城人桑契斯（Cristopher Sánchez）或海盜史基斯（Paul Skenes）等人，就算他們投了200局也一樣，無法與大谷競爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中