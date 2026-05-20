MLB》投手大谷挑戰高懸58年鬼神紀錄 專家：沒有塞揚沒天理！

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平明天將雙刀出鞘對戰教士，相隔近1個月再度以單場二刀流出賽，這也是大谷本季第4度投打同時出擊的比賽，力拚本季第4勝。大聯盟官方電視台「MLB Network」節目《MLB Tonight》近日針對投手大谷競爭國聯塞揚獎進行熱烈討論，專家直言，只要大谷能維持防禦率0.82的鬼神數據，就算其他強投投滿200局，塞揚獎也非他莫屬。

大谷翔平本季以投手先發出賽7場都繳出優質先發，累積3勝2敗，防禦率只有0.82，WHIP為0.82、三振率10.23和被打擊率為0.161，曾屢次登上國聯防禦率王，「投手大谷」更在最新的先發投手實力排行榜衝上第一名。大聯盟傳奇名將、現任球評雷諾茲（Harold Reynolds）直言，「他要是沒拿獎，簡直沒天理！」

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雷諾茲指出，大谷翔平有機會挑戰由紅雀傳奇名投吉布森（Bob Gibson）在1968年所創下的史上最佳單季防禦率1.12的聯盟紀錄，如果他能把防禦率維持在1以下，大谷不能奪塞揚獎簡直是不可能的事！他也強調，就算其他塞揚獎候選人，像是費城人桑契斯（Cristopher Sánchez）或海盜史基斯（Paul Skenes）等人，就算他們投了200局也一樣，無法與大谷競爭。

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