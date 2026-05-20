NBA季後賽》今年第6場失誤比進球多 哈登：不需過度反應

哈登（右）。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士在東部冠軍戰首戰浪費一度多達22分領先，在延長賽遭尼克逆轉，當家雙衛一人神隱，一人被瘋狂單打，兩人賽後點出失利關鍵。

騎士今在第四節倒數7分52秒時還有93：71領先，但隨後被尼克打出44：11狂攻，這段期間米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）合計10投僅1中，三分球5投0中。

請繼續往下閱讀...

米契爾今雖攻下全隊最高29分，但自從第四節剩下8分19秒後就未再得分，他否認自己身上有傷，但表示會回去看影片，了解為什麼比賽尾聲沒有參與感，「這就是一場輸球，沒什麼不同，這場輸球又不會讓他們直接拿到2勝或3勝，對吧？還是只是1勝。」

36歲的後衛哈登除在防守端被布朗森（Jalen Brunson）瘋狂點名「單打」，進攻端手感也不佳，全場16投5中，三分球8投1中，拿下15分，但出現6次失誤，今年季後賽第6次單場失誤比進球數還多。

哈登賽後表示，「我不認為這需要過度反應，就像我一直說的，這是一種感覺問題，我會回去看影片，明天我可能就會給你們一個答案，我們顯然必須做得更好，提高進攻節奏，清楚知道我們想要執行的戰術，前三節我們其實做得很好，所以責任在我們球員身上。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法