TPVL》元年最佳七人出爐！連莊三將入選 施琅破千分榮膺得分王

施琅奪最佳邊線攻擊球員。（連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL聯盟今公布例行賽最佳七人名單，例行賽龍頭台中連莊共有三名球員入選，其中外援主攻手施琅、漢佳雙雙獲選最佳邊線攻擊球員，隊長兼自由球員張昀亮同樣名列其中。

在邊線進攻上，連莊柬埔寨主攻手施琅、蒙古主攻手漢佳位居進攻得分第一與第二名，雙雙奪下最佳邊線攻擊球員榮譽，施琅本季例行賽 48 場全數先發，例行賽攻下 1028 分，榮登聯盟得分王，漢佳憑藉左撇子優勢，在二號位與四號位持續輸出火力，招牌「ACE」發球得分 64 分更是全聯盟最高。

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攔網端台鋼天鷹馬亞拉季中展現出色攔網威脅性，以35%攔網成功率獨占鰲頭，臺北伊斯特曾祥銘則以34.5%攔網成功率高居第二，更是本土球員之首。

舉球對角火力同樣不容忽視，臺北伊斯特高偉誠例行賽間多次挺身而出為球隊突破僵局，更以0.2%成功率險勝連莊吳宗軒，榮膺最佳舉球對角球員。

舉球表現上，台鋼天鷹陳玠廷以近五成的舉球到位率傲視群雄；後排防守端則由台中連莊張昀亮以細微差距略勝桃園雲豹飛將鄭玉森，獲選為年度最佳自由球員。

有「連莊土地公」稱號的張昀亮表示，「我只是做好自己該做的事情，能幫助球隊贏球才是最重要的。」張昀亮也分享自己心中最難防守的球員是台鋼天鷹的隊長陳建禎，表示他經驗十足的 Touch Out 打法，容易造成攔網者觸球後的球路改變，防守難度倍增。

TPVL 年度個人獎項如下：

最佳邊線攻擊球員：施琅

最佳邊線攻擊球員：漢佳

最佳攔中球員：馬亞拉

最佳攔中球員：曾祥銘

最佳舉球對角攻擊球員：高偉誠

最佳舉球員：陳玠廷

最佳自由球員：張昀亮

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