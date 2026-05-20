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MLB》生涯首次失誤就付出致命代價 教士守護神自責：這就是細節

2026/05/20 18:33

教士明星終結者米勒。（路透）教士明星終結者米勒。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕教士明星終結者米勒（Mason Miller）今天面對道奇，牽制時出現暴傳，這也是他職業生涯的首次失誤，這也讓吞下救援失敗，讓教士以4：5不敵教士。手握15次救援成功的米勒，苦吞本季首敗，他在賽後訪問時坦言：「這就是細節。」

兩隊戰至9局上半以4：4打成平手，教士推出米勒要守住該局，但在1人出局後，馬恩西（Max Muncy）靠著ABS挑戰成功，獲得四壞球保送上壘，隨後換上快腿寇爾（Alex Call）上場代跑，就在0好1壞時企圖盜二壘，剛好被米勒逮到，馬上傳一壘要牽制跑者，未料卻發生暴傳，讓寇爾一口氣推進至三壘，最後被帕赫斯（Andy Pages）敲出致勝高飛犧牲打。米勒此役後援0.2局用22球，失1分非自責分，沒有被敲出安打，投出1次保送，最快球速達101.9英哩（約164公里），防禦率依舊是0.79。

「我有點太急，結果球甩過頭了，」米勒賽後受訪對此表示，球應該傳得比以往還要大力，自己當然希望能夠重來，但事情已經發生了。米勒認為，這就是細節，細節能贏下比賽，同樣也能輸掉比賽，今晚就是如此。

教士一壘手法蘭斯（Ty France）則是自則表示，球確實有碰到手套，儘管球有點會跑，但自己必須要把球接住才行。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，寇爾大膽地賭了一把，剛好得到了幸運女神的眷顧，球隊也成功把握住這個大好機會。

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