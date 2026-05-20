全障運射擊》67歲王念慈奪金破大會 傷後復出重拾自信

王念慈。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經雙手開刀、長達一年半無法碰槍，67歲老將王念慈積極重返賽場，115全障運「肢體障礙混合組射擊10公尺空氣手槍個人賽」以331分奪金破大會紀錄，並率領台北市拿下團體金牌，而支撐她一路堅持下去的，就是透過射擊運動重新找回人生自信。

上屆全障運結束，王念慈因雙手手肘肌腱與肌肉脫離而開刀，休養一年半幾乎沒碰槍。第一次重新舉槍時，甚至只開一發就撐不住，讓她非常惶恐，「所有運動員受傷都會焦慮，會怕自己回不來。」即使如此，她仍選擇提早練槍復出，只因不想再浪費時間，「我的兩年跟年輕人的兩年不一樣。」王念慈表示，50多歲才接觸射擊，如今更能感受時間珍貴，就算醫生不建議這麼快就恢復高強度訓練，還是堅持回到場上，並努力躋身代表隊，「就是傻傻地練。」

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今天王念慈與眾多強敵競爭，不乏亞帕運、帕運國手，面對這樣的壓力和挑戰，反而視為推動自己進步的動力，並且享受其中，「運動就是要有對手，才會有想贏的欲望。」對王念慈而言，射擊不只是比賽，更像是種人生寄託。即使年齡與傷勢帶來限制，她仍希望能繼續站在射擊場上，也不像過去那麼害怕失敗，每場比賽都是新的挑戰，「如果真的打不好，回去哭一哭就好了，然後下次再來。」

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