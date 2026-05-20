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高球》上週Sky RKB精英賽獲亞軍 吳佳晏世界排名88再創個人新高

2026/05/20 19:09

吳佳晏。（資料照，中國信託銀行提供）吳佳晏。（資料照，中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏上週於JLPGA Sky RKB精英賽拿下第2名後世界排名攀升，截至今年5月18日止，在Rolex Women’s World Golf Rankings世界女子高爾夫排名為第88名，持續位居台灣女子職業高爾夫選手之首，表現相當亮眼。

22歲的吳佳晏繼今年4月富士軟片女子公開賽勇奪第2座JLPGA冠軍、職業生涯第13座冠軍後，上週於JLPGA Sky RKB精英賽以3天低於標準14桿、僅1桿之差獲得第二名。

吳佳晏表示，這三天賽事很滿意自己的表現，專注於自己的步調擊球，雖然最後一洞推桿時很可惜沒抓到小鳥，「但為自己沒有放棄、堅持到最後的精神感到自豪」，她將持續專注於每場比賽，全力以赴爭取勝利。這場賽事讓吳佳晏增加10.86積分，世界排名攀升至第88名，創下個人職業生涯新高，未來表現備受期待。

征戰日本第4年，吳佳晏表示，近年持續透過賽事累積經驗，對於技術、心態或對比賽節奏的掌握度，都更加成熟穩定。她認為每次挑戰「都是成長的重要養分」，更秉持永不放棄的精神，期許自己維持穩定表現，在接下來的賽事爭取更好的成績。

吳佳晏上個月甫以2026美國女子公開賽日本區資格賽第二順位，取得今年6月美國女子公開賽參賽資格，即將前往美國挑戰更高殿堂，她對此表示，很期待與世界頂尖好手同場競技，希望自己有好表現，更特別感謝一直以來支持自己的中國信託銀行、家人及球迷，會繼續努力繳出佳績。

中國信託長期扶植優秀高球好手征戰國際舞台，近期「中國信託女子高爾夫之星」捷報頻傳，俞涵軒上週甫於台巡與日次巡共同認證的「2026中國信託女子公開賽」獲得並列第3名，旅日好手紀鈺愛則於JLPGA Sky RKB精英賽獲得並列第8名佳績，表現不俗。中國信託銀行將持續以實際行動，支持選手們在國際舞台爭取最佳成績。

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