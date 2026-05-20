中職》育成日投飆14年罕見紀錄 富邦聽牌球團1大壯舉

阿部雄大。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將日籍投手阿部雄大今天繳出7局失1分好投，23歲內野手王苡丞單場雙安3分打點，率隊以9：2擊敗統一獅，奪下本季第19勝，明天有望大幅刷新球團史最速20勝紀錄。

富邦王苡丞在2局下敲長打，串聯王念好安打，1出局攻佔一、三壘，申皓瑋滾地球送回1分，池恩齊二壘安打送回第2分。3局下，孔念恩擊出三壘安打，亦是隊史第700支三壘打，王苡丞高飛犧牲打送回1分。

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王苡丞。（記者林正堃攝）

統一獅在5局上反攻，蘇智傑砲轟阿部雄大，繼2023年10月22日以來，暌違941天再跑轟左投手，為獅隊打破鴨蛋。不過，富邦在7局下反攻，連敲3安，加上林澤彬的投手前滾地球製造失誤，打退銳力獅，他投6局被敲8支安打，失掉5分，寫下生涯最慘紀錄，而王苡丞補刀二壘安打，率隊單局狂灌4分。

王苡丞在2021年選秀加入中職，有「成德大王」之稱，卻在二軍苦熬許久，去年甚至沒有上一軍，今年在後藤光尊上任後展現存在感，今天更貢獻3支2、單場3分打點，生涯首度奪下單場MVP。

育成出身的富邦日籍先發阿部雄大，前4局僅被敲1支內野安打，5局上挨轟後迅速回穩，6、7局繳出6上6下，合計7局被2支安打，有6次三振，僅掉1分，勇奪2連勝。阿部雄大成為2012年統一獅鎌田祐哉後、又有至少7局6K無四壞且失掉1分以內的日籍投手。

富邦去年上半季僅拿21勝，今年花33場就拿19勝，非常有機會改寫2019年富邦41戰20勝的球團史最速紀錄，明天將交給本土強投李東洺搶勝。

孔念恩。（記者林正堃攝）

蘇智傑。（記者林正堃攝）

銳力獅。（記者林正堃攝）

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