法網》喬科維奇39歲生日前趕赴巴黎 與茲維列夫練球暖身

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）生日前夕趕赴巴黎，並在法國網球公開賽的菲利普夏蒂埃中央球場與德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）一起練球，這位塞爾維亞老將期許提升狀態，再接再厲挑戰大滿貫25冠的空前歷史紀錄。

5月22日滿39歲的喬科維奇，正是「三巨頭」中現役最後一人，職業生涯大滿貫24冠當中，包括2016年、2021年和2023年3度法網紅土掄元，這也將是他第22度羅蘭加洛斯出擊。去年喬科維奇四大賽都在4強止步，其中法網和溫布頓錦標賽都敗給義大利後浪辛納（Jannik Sinner）；今年初澳洲公開賽4強雖然甜蜜復仇，但他決賽還是輸給同被譽新世代雙雄的西班牙悍將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

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喬科維奇5月初羅馬大師賽復出暖身，次輪爆冷不敵克羅埃西亞20歲新星普里茲米奇（Dino Prizmic），紅土手感調整備受矚目。雖然二連霸的衛冕者艾卡拉茲已因傷退出法網，不過辛納來勢洶洶躍居頭號熱門，尤其他在羅馬主場首度奪冠，已成為喬科維奇之後，史上第2位贏遍9項ATP千分大賽的「生涯大師賽金滿貫（Career Golden Masters）」。

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