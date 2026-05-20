日職》7上7：0落後、最後3局灌8分驚天逆轉 森下翔太再見轟締阪神首見奇蹟

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎今天上演超神逆轉勝劇本，7局上結束以0：7落後，但最後3局狂追8分，並靠著森下翔太的再見全壘打，終場以8：7氣走中日，賞給對手本季在甲子園客場4戰全敗的紀錄。阪神勇奪2連勝之後，目前戰績為25勝17敗1和，與央聯龍頭養樂多只剩下0.5場勝差。

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中日龍右外野手板山祐太郎首局敲安，助隊先馳得點，山本泰寬在2局上擊出左外野3分砲擴大領先，中日洋投穆勒（Kyle Muller）在第6局擊出左外野2分彈，中日取得6分的大幅領先，這是他職業生涯的首轟，也是隊史睽違4年後再度有投手開轟，若是只計算洋投的話則是相隔9年，上一次要追溯到2017年的瓦爾德斯（Raul Valdes）。

中日7局上再添1分，原本以為勝卷在握，但阪神在最後3局展開猛烈反攻，7局下靠著5支安打的串聯，追回4分，8局下也是單局5安灌進3分，追到8：8平手，森下翔太9局下挺身而出當英雄，儘管前4打數無安打，但身為最後半局的首名打者，他敲出左外野再見陽春砲，本季第11轟出爐，僅落後隊友佐藤輝明的12轟，幫助阪神以8：7擊敗中日，完成驚天逆轉秀。

根據數據指出，這是阪神隊史第8場至少落後7分以上的逆轉勝，上一次要追溯到2017年5月6日對戰廣島的比賽，而在這8場中，對戰中日就佔了3場。這場比賽是在7局上半結束、仍落後7分的情況下逆轉贏球，單靠7局之後的進攻就完成7分差的逆轉，寫下隊史第3次，而最終以「再見勝利」的方式完成這項壯舉，則是阪神隊史頭一遭。

阪神最後3局狂灌8分，9局下靠著森下翔泰的再見全壘打完成驚天逆轉勝。（產經體育提供）

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