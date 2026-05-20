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中職》樂天得分超過上週總和、本季單場新高！李勛傑雙響砲轟兄弟

2026/05/20 22:04

李勛傑。（記者陳志曲攝）李勛傑。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿上週5場合計僅得7分，本週首戰面對中信兄弟，火力終於爆發，李勛傑上演單場雙響砲，宋晟睿8局回敬3分砲，兄弟卻沒能逆轉，終場樂天9:7險勝，終止近期4連敗。

中信兄弟岳東華2局上面對魔爾曼擊出陽春砲，兄弟先馳得點。樂天桃猿面對兄弟新秀先發左投游竣宥，4局下開始出現連貫攻勢，從劉子杰保送開始，林智平、林子偉敲安，樂天得1分，李勛傑接著擊出3分砲，樂天拉開領先分差。

兄弟5局上展開反攻，宋晟睿獲保送，張仁瑋、岳政華連續安打，追回1分。猿隊此時選擇換投，魔爾曼僅投4局退場，接手的蘇俊璋讓陳俊秀擊出滾地球出局，三壘上張仁瑋回本壘再得1分，張志豪隨後擊出高飛犧牲打，兄弟追平。

兄弟單局追平，5局下選擇換投，先發的游竣宥4局失4分退場，蔡齊哲接手。1出局後，成晉滾地球造成游擊手張仁瑋失誤，林泓育敲安後，林智平、林子偉接連選到保送，其中林子偉滿壘的保送，讓樂天再次超前。

6局下，兄弟換上江忠城，樂天首位打者宋嘉翔敲安，馬傑森短打成功，陳晨威、成晉和劉子杰都敲安，樂天得分達7分，追平上週5戰總和。

7局上，莊昕諺接連被宋晟睿和張仁瑋敲安，但連投2次三振，之後樂天換上陳冠宇面對張志豪，最終張志豪擊出內野飛球，樂天守住該半局。

7局下，李勛傑從謝榮豪手中擊出2分砲，完成單場雙響砲、合計5分打點，也宣告樂天桃猿刷新本季單場得分新高，原本紀錄是5月10日面對統一獅隊單場7分。

樂天一度大幅領先，兄弟8局上反攻卻猛烈，王政順從陳冠宇手中選到保送，岳東華敲安，宋晟睿3分砲，兄弟追到2分差。

李勛傑。（記者陳志曲攝）李勛傑。（記者陳志曲攝）

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