中職》昔日大物去年整季蹲二軍生涯最迷惘 王苡丞沒放棄自己

王苡丞。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將王苡丞今晚找回過往球迷對他的期待感，單場雙長打猛灌3分打點，搭配阿部雄大7局失1分的優質先發，率隊以9：2擊敗統一獅。王苡丞進職棒5年首度單場MVP，告別去年整季沒上一軍的最大低潮。

王苡丞在2021年選秀以第2指名加入富邦，因打擊神似王柏融，有「成德大王」之稱，卻始終未能站穩一軍，在二軍苦熬許久，去年甚至沒上一軍，今年在後藤光尊上任富邦教頭後展現存在感，連續3場雙安出擊，近4戰狂灌8分打點。

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後藤光尊直言，王苡丞已能根據場上狀況來做出應對，像三壘有跑者時，能確實把球送到外野打出高飛犧牲打，「他去年一直在找自己的打擊型態，季中有嘗試用收打的方式打擊，而季後去美國的Driveline，我想在那邊有找到突破的契機。」

王苡丞不諱言，從前年底到去年是他生涯最迷惘時刻，總感覺打擊姿勢不太對勁，打起來綁手綁腳，而去年開季打很爛，心情也受影響，「感謝很多教練幫助我，也謝謝自己沒有放棄自己。」

王苡丞生涯首次MVP猝不及防，由於日籍先發投手阿部雄大先發7局僅失1分，他原本以為MVP一定是阿部的，直到看見新莊大螢幕正在拍他，「我就覺得不對勁了，腦袋有太多想法，站上舞台不知道要講什麼。」談到第一支MVP之舞，他笑說：「我不太會跳舞啦，跳舞對我來說很彆扭！」

王苡丞。（記者林正堃攝）

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