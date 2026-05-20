TPVL》季後賽強碰國家隊日程！各隊國手竟全部不能打 聯盟致歉

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣職業排球聯盟TPVL季後賽將在22日登場，卻傳出強碰國家隊備戰日期，各隊的國家隊

成員包含台灣男排國手以及具有國手身分的洋將都必須在5月17日向各自國家隊報到，因而無法在職排季後賽登場，聯盟也為此發出聲明致歉。

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聯盟聲明表示，感謝大家這一季對台灣職業排球聯盟（TPVL）的全力相挺，職排元年即將進入季後賽，聯盟與FIVB國際排球總會進行溝通跟協調，賽季得以順利進行，但TPVL作為國際排球大家庭成員，必須嚴格遵守國際賽事規範與時程安排。

依據FIVB規定，全球所有受國家隊徵召的球員，皆必須於5月17日向各自的國家隊報到，以備戰即將到來的國際賽事。這代表目前效力於TPVL各球團的國家隊成員（包含台灣男排國手，以及具備國家隊身分的外籍球員），都將在5月17日後暫別聯賽，投入各自國家隊。​對於此次主力陣容的異動，聯盟向所有滿心期待的球迷朋友，致上最深的歉意。

今年季後賽將由台中連莊交手桃園雲豹飛將，台鋼天鷹對決台北伊斯特。其中又以天鷹影響最大，陣中包括陳玠廷、睿克、馬亞拉、馬可等4名球員都無法參與季後賽，天鷹球團已公告將開放全額退票申請，手續費由球團全額吸收，不造成球迷任何額外負擔。

TPVL聯盟公告。（取自TPVL官方臉書）

TPVL聯盟公告。（取自TPVL官方臉書）

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