自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》季後賽強碰國家隊日程！各隊國手竟全部不能打 聯盟致歉

2026/05/20 22:32

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣職業排球聯盟TPVL季後賽將在22日登場，卻傳出強碰國家隊備戰日期，各隊的國家隊

成員包含台灣男排國手以及具有國手身分的洋將都必須在5月17日向各自國家隊報到，因而無法在職排季後賽登場，聯盟也為此發出聲明致歉。

聯盟聲明表示，感謝大家這一季對台灣職業排球聯盟（TPVL）的全力相挺，職排元年即將進入季後賽，聯盟與FIVB國際排球總會進行溝通跟協調，賽季得以順利進行，但TPVL作為國際排球大家庭成員，必須嚴格遵守國際賽事規範與時程安排。

依據FIVB規定，全球所有受國家隊徵召的球員，皆必須於5月17日向各自的國家隊報到，以備戰即將到來的國際賽事。這代表目前效力於TPVL各球團的國家隊成員（包含台灣男排國手，以及具備國家隊身分的外籍球員），都將在5月17日後暫別聯賽，投入各自國家隊。​對於此次主力陣容的異動，聯盟向所有滿心期待的球迷朋友，致上最深的歉意。

今年季後賽將由台中連莊交手桃園雲豹飛將，台鋼天鷹對決台北伊斯特。其中又以天鷹影響最大，陣中包括陳玠廷、睿克、馬亞拉、馬可等4名球員都無法參與季後賽，天鷹球團已公告將開放全額退票申請，手續費由球團全額吸收，不造成球迷任何額外負擔。

TPVL聯盟公告。（取自TPVL官方臉書）TPVL聯盟公告。（取自TPVL官方臉書）

TPVL聯盟公告。（取自TPVL官方臉書）TPVL聯盟公告。（取自TPVL官方臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中