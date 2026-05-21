MLB》近5場4度優質先發！雙城王牌狂飆9K無失分擊退太空人

萊恩今天先發主投6局，送出9次三振且沒有失分，幫助雙城擊敗太空人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在主場迎戰太空人的雙城，靠著王牌投手萊恩（Joe Ryan）6局9K無失分的優異表現，助隊以4：1收下勝利，3連戰系列賽以2勝1敗坐收。

太空人在2局上半，靠著德岑佐（Zach Dezenzo）、史密斯（Cam Smith）與瓦茲奎茲（Christian Vázquez）的安打先馳得點，但打線從第3局起一直到第6局慘遭先發主投的萊恩12上12下徹底封鎖，未再能拿下分數。

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雙城有王牌壓制對手，自家野手也給予支援，2局下卡拉提尼（Victor Caratini）相中太空人先發伯羅斯（Mike Burrows）的速球一棒扛出中外野，這發陽春砲幫助球隊追平比數。

而來到4局下，雙城開局前兩棒雖都出局，但今天開轟的卡拉提尼與敲出安打，隨後葛雷（Tristan Gray）選到保送，埋伏在8棒的克萊德勒（Ryan Kreidler）同樣鎖定速球炸裂3分砲，讓球隊超前比數。

萊恩在打線幫助下一路吃完6局，僅被敲出4支安打失掉1分，送出9次三振且沒有投保送，近5場出賽有4場繳出優質先發內容，防禦率降至3.02，先發退場後由高梅茲（Yoendrys Gómez）接替中繼2局飆5K無失分，拿下本季第2個中繼點，大聯盟菜鳥莫里斯（Andrew Morris）9局上場後援3上3下關門成功，收穫生涯首次救援成功，也幫助萊恩獲得今年第3勝。

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