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MLB》保持塞揚身手！勇士「拍賣哥」8K優質先發封鎖馬林魚

2026/05/21 09:38

塞爾今天主投7局，送出8次三振僅失1分，收下本季第7勝。（路透）塞爾今天主投7局，送出8次三振僅失1分，收下本季第7勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客馬林魚主場的勇士，靠著37歲塞揚強投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）展現塞揚身手，繳出7局8K失1分的優質好投，助隊以9：1收下2連勝，4連戰系列賽拿到2勝1敗。

塞爾開場就先被愛德華茲（Xavier Edwards）與羅培茲（Otto Lopez）擊出安打攻占一、三壘，緊接著被赫南德茲（Heriberto Hernández）高飛犧牲打失掉分數，不過之後穩住陣腳連抓兩個出局化解危機。

經過首局的掉分後，塞爾找回本季一如既往的壓制力，後面6局的投球成功未讓馬林魚打者踩回本壘，總計他用96球投完7局，被敲出4支安打僅失1分，送出8次三振且沒有保送，繳出今年10場出賽中第9次的優質先發，防禦率降至1.89。

除了先發的好投外，自家打線也展現火力，2局上半一、二壘有跑者，萊利（Austin Riley）相中馬林魚先發簡克（Janson Junk）的橫掃球，一棒扛出中外野方向的3分打點全壘打逆轉比數。

6局上，勇士前4名打者通通敲安上壘得到2分，第5棒的史密斯（Dominic Smith）則在一、三壘有跑者的情況下與簡克纏鬥11球，第12球投在好球帶低位置的曲球仍被打者逮中，掃出中右外野大牆外的3分砲幫助球隊灌進5分大局。

而一路來到8局上，史密斯敲出中右外野方向的深遠飛球，造成中、右外野手相撞形成三壘安打，而中外野手魯伊茲（Esteury Ruiz）還傳球回內野時還發生失誤，讓史密斯一溜煙回到本壘得分。

而在塞爾退場後，後面2局的投球交給梅德羅斯（Victor Mederos）收尾，後援2局無失分收下勝利，幫助「拍賣哥」拿下本季第7勝。

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