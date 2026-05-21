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中職》2月出車禍造成身體狀況每況愈下 陳禹勳力拚重返一軍

2026/05/21 09:54

陳禹勳。（味全龍提供）陳禹勳。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕味全龍老將陳禹勳近期隨隊到花蓮征戰，只是並未登錄一軍名單，昨他在後山度過37歲生日，並許下生日願望，希望可以幫助球隊拿到上半季冠軍。

過去兩年陳禹勳在一軍合計出賽79場，是龍軍非常倚重的牛棚大將，然而今年出賽數仍掛零，他在二軍出賽8場共投8局，防禦率2.25、每局被上壘率0.88，表現不俗，至今仍是一軍絕緣體，原來是身體出狀況了。

味全總教練葉君璋透露，陳禹勳不是技術問題，而是身體一直出狀況，再加上投手群表現很好，所以才一直沒辦法上一軍，等他慢慢調整，近期先讓他隨隊。

陳禹勳解釋，來到味全常落枕，最嚴重持續的一次是7天，今年2月6日球隊聚餐，他開車上高速公路遭後車追撞，人沒事，修車花了50萬元，當時覺得還好，但自此身體狀況愈來愈不好，自己沒辦法去控制，日前落枕整整休息7天，痊癒後身體狀況反而變好，控球和球速都回來了，比賽投球狀況也比之前更好。

陳禹勳說，今年是個人生涯第1次開季沒在一軍名單，但他不會多想，每一年都很珍惜這份工作和每次上場機會，大家也都在看，每一位選手都想表現最好的狀態給球迷看，證明自己是可以站在職棒舞台。

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