MiLB》身體沒問題！台灣新星林維恩傷癒復出飆4K失1分繳好投

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家2A的台灣大物左投林維恩，今天面對太空人2A掛帥先發，主投4.1局僅失1分並送出4K，傷後復出仍保持水準。

林維恩在日前因賽前暖身時身體疲勞且狀態不佳，使得球團臨時取消原定的先發出賽，並在美國時間13日將他放入7天傷兵名單，不過今天成功擺脫傷病困擾，順利重返賽場。

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林維恩一上來面對對方的開路先鋒雖投出保送，但隨後讓2棒奧斯汀（Trevor Austin）打成飛球出局後，展現牽制功力讓一壘跑者出局，隨後使史賓塞（Lucas Spence）敲出二壘滾地球，形成變相的3上3下。

2局下林維恩遇到亂流，兩出局後被6、7棒的惠塔克（Tyler Whitaker）與費雷拉斯（Pascanel Ferreras）接連安打失掉1分，不過隨後抓到3出局將失分控制在最低，3下同樣是在兩出局後對奧斯汀投出保送，不過林維恩故技重施發動牽制，讓第3個出局數出現在二壘前。

4局下半，林維恩面對中心棒次3、4、5棒依序解決，並在5局抓到首名打者惠塔克後，讓運動家決定啟用牛棚換上達拉斯（Micah Dallas）接替，林維恩的工作也到此結束。

剛從傷兵名單回歸的林維恩，今天用了71球主投4.1局，其中41求為好球，被敲出2支安打失掉1分，送出4次三振與2次保送，防禦率微幅上升至1.88，不過仍是非常優異的水準。

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