MLB》6次系列賽橫掃寫全大聯盟最高！光芒逆轉金鶯收下4連勝

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰金鶯的光芒，靠著打線在比賽後段上演逆轉秀，最終以5：3收下勝利，達成本季第6度系列賽橫掃寫大聯盟最多，並拿下近期的4連勝，持續坐穩全聯盟戰績最佳的寶座。

2局下半光芒靠著費杜西亞（Hunter Feduccia）敲出大聯盟3年生涯來的第1支全壘打先馳得點，不過阿隆索（Pete Alonso）在一、二壘有人時敲出強勁安打帶有1分打點，讓金鶯下個半局立刻追平。

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比賽一路來到6局上半，擔任首名打者的阿隆索，相中蕭爾騰斯（Jesse Scholtens）的紅中速球一棒炸裂，這發陽春全壘打助隊超前比數，而雖然下一棒的歐尼爾（Tyler O'Neill）出局，但隨後巴薩由（Samuel Basallo）鎖定好球帶下緣的指叉球，扛出右外野大牆外，團隊單局兩轟再添分數。

8局下，金鶯換上努涅茲（Anthony Nunez）接替投球，但被光芒逮中機會吹起反攻號角，兩人出局跑者攻佔一、三壘輪到強打阿蘭達（Jonathan Aranda），他將87.9英里（約141.5公里）的變速球打成中左外野方向的平飛安打，將兩名跑者送回本壘追平比數。

然而光芒攻勢還沒完，維拉德（Ryan Vilade）選到保送後讓金鶯更換投手賈西亞（Rico Garcia）拆彈，不過擔綱5棒的帕拉修斯（Richie Palacios）敲出適時安打打回超前分，並且搭配三壘的維拉德上演雙盜壘再搶下1分，讓光芒在8下灌進4分大局，下個半局派出西摩（Ian Seymour）後援3上3下關門成功，收下本場比賽的勝利。

光芒3連戰橫掃金鶯。（法新社）

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