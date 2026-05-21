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NBA季後賽》MVP回來了！SGA轟30分 雷霆西冠G2復仇馬刺

2026/05/21 11:14

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕連莊MVP的吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在西部冠軍賽G2重拾手感，24投12中拿全場最高30分， 率領雷霆以122：113在主場復仇馬刺，系列賽追成1：1平手。

馬刺在前一場奮戰2度延長以122：115擊敗雷霆，今天再度踢館，首節打完雙方戰成31：31平手，但雷霆在第2節靠著吉爾吉斯亞歷山大獨拿11分，替補的卡魯索（Alex Caruso）得7分，單節打出31：20的攻勢擴大分差，上半場打完取得62：51領先。

易籃後，馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有裡有外的表現，稱霸禁區還投進2顆三分球拿10分，加上瓦賽爾（Devin Vassell ）4投全進拿11分，單節灌進37分，努力拉近差距，第四節還靠著溫班亞瑪、巴恩斯（Harrison Barnes）連續得分，追到只差2分，但雷霆隨即回敬一波11：0的猛攻擴大分差，即使黑衫軍努力追趕比分，卻因多次失誤自亂陣腳，讓雷霆在主場成功扳回一城。

前場攻下31分的卡魯索，今天替補出發也投進3顆三分球，拿下全隊次高17分，霍姆格倫（Chet Holmgren）挹注13分，華勒斯、麥肯（Jared McCain）各12分，米契爾（Ajay Mitchell）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）各10分，後者加碼13籃板，雷霆共7人得分達雙位數。

馬刺以卡瑟爾（Stephon Castle）的25分最佳，瓦賽爾貢獻22分，溫班亞瑪21分、17籃板、6助攻、4阻攻，前場表現出色的菜鳥哈波因大腿傷勢提前退場，留下12分。

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