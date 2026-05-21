MLB》鬼神二刀流！大谷翔平首打席開轟+5局無失分 宇宙道奇2連勝

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天大秀鬼神二刀流，打擊敲出本季第8轟，投球先發5局無失分，率隊4：0擊敗教士，收下2連勝。

大谷翔平自美國時間4月22日之後，相隔近1個月再度以二刀流出賽，這也是大谷本季第4次雙刀出鞘。

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擔任開路先鋒的大谷，首打席第一球就出棒，逮中瓦茲奎茲（Randy Vasquez）的95.5英哩偏高速球，轟出中外野陽春砲助隊先馳得點，也替自己打下分數。這是大谷本季第8轟，擊球初速高達111.3英哩、飛行距離405英呎。

「投手大谷」前3局讓對手9上9下，第4局化解得點圈危機力保不失，5下遭遇本場比賽最大亂流，開局連挨2支安打，後續1出局二三壘有人時丟出保送，陷入滿壘局面，所幸大谷臨危不亂，成功讓小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲雙殺下莊，自己也振奮霸氣怒吼。

大谷翔平投完5局用88球退場，中斷開季連7場優質先發，今天最快球速100.2英哩（約161.2公里），被敲3安無失分，有4三振、2保送，防禦率下修至0.73。

道奇牛棚亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、崔南（Blake Treinen）、赫特（Kyle Hurt）、克萊茵（Will Klein）各投1局無失分，聯手完封教士，大谷本季第4勝入袋。

道奇2上靠「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）高飛犧牲打再下一城，第5局塔克（Kyle Tucker）適時安打追加保險分，9上T.赫南德茲再度建功敲出陽春砲，終場就以4：0收勝。

「打者翔平」全場4打數敲1安，選到1保送，進帳1分打點、跑回2分，吞1次三振，賽後打擊率0.272。

大谷翔平。（路透）

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