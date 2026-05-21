今年全運會在桃園市 市府向全國發出志工召募令

115全運會在桃園舉行，主辦單位向全國發出志工召募令。（體育局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕「115年全民運動會」將於10月17日至22日期間於桃園市舉辦，將舉辦劍道、民俗體育、水健美及巧固球等32個賽事，賽事場地分布於9個行政區，本賽事為四大全國性賽會之一，預計將有1萬3000人到桃園，大會特別規劃志工及賽場服務生招募計畫，年滿15歲者皆可報名，報名資訊可至大會官網查詢https://sport115.tycg.gov.tw/Module/Bulletin/Detail.php?ID=67。

「115年全民運動會」招募「服務志工」、「開（閉）幕典禮志工」、「賽場服務生」；其中「服務志工」為協助大會資訊諮詢、指引等服務；「賽場服務生」為協助各競賽場地整理及檢錄等賽務。

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以上3類志工服務期間，大會將提供志工服裝、餐飲、交通津貼、服務時數證明及投保工作人員保險等；另「賽場服務生」更規劃有工作津貼，報名期間自即日起至7月3日止，歡迎凡年滿15歲，全國有興趣之民眾皆可報名。

另主辦單位與桃園市體育總會單項委員會合作，舉辦民俗體育及劍道項目之暖身推廣活動，17日於大溪六廿四故事館舉辦民俗體育扯鈴表演；劍道委員會將接力於6月21日至7月31日，每周日下午於大溪武德殿舉辦劍道運動導覽、歡迎民眾一起逛大溪、擊劍道，每場次活動限額30名，相關報名資訊可至「桃園超敢動運動i臺灣2.0」粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/share/p/1GvYR7tj2q/。

115全運會在桃園舉行，主辦單位向全國發出志工召募令。（體育局提供）

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