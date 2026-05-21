中職》「愈安靜的地方愈需要熱鬧」 洪總喊話花東值得養1隊

洪一中。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕今年球季中華職棒在花蓮唯二的比賽在昨天落幕，味全龍擔任主場球隊迎戰台鋼雄鷹，進場觀眾人數分別為5416、5389人，都差一點達成5500人滿場，人氣頗旺。

目前中職有6隊規模，過去台鋼雄鷹總教練洪一中曾多次喊話，還有成立第7隊甚至第8隊的空間，看到這兩天花蓮鄉親熱情捧場，洪總認為，花東地區值得養一支職棒球隊。

請繼續往下閱讀...

洪總指出，花蓮人口雖然只有31萬人左右（台東約21萬人），但大聯盟奧克蘭運動家，未來要搬到拉斯維加斯的市區人口也不算多，照樣可以養一支大聯盟球隊，所以人口多少不是問題，平日球賽以花東地區居民進場為主，當地民眾門票算便宜一點，假日吸引西部的球迷到東部看球，也可促進當地飯店、觀光產業。

「愈靜的地方愈好經營。」洪總認為，西部晚上娛樂活動很多，東部沒什麼娛樂，晚上都暗暗的，只要職棒來這裡比賽，就是當地的大事，「愈熱鬧的地方愈需要安靜，愈安靜的地方愈需要熱鬧，你知道嗎？」洪總強調，這裡只要好好經營應該會不錯，應該不會不好經營。

目前中職在花東的比賽場地規模有限，洪總說，花東不需要巨蛋，只需要一座舒適的球場就夠了，若要蓋新球場就看如何選址，現在台灣交通那麼方便，西部球隊來東部打比賽，交通沒那麼困難，在東部坐火車甚至比在西部坐火車方便。

去年中職例行賽場均觀眾人數首度突破萬人大關，達到歷史頂峰，洪總評估還有成長空間，「有些人說新球隊進來會分散票房，其實不會，1加1大於2嘛，職棒更熱鬧反而會吸引更多人來看，我們看職棒的人口其實還可以再增加啦。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法