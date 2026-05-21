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路跑》Garmin Run台北站5/25開放報名 首推海外組、競速裝備組

2026/05/21 13:28

garmin run 5/25開放報名（記者吳孟儒攝）garmin run 5/25開放報名（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕今年邁入第五屆全面升級為Garmin Run Marathon Series，由亞洲級別賽事擴展成全球賽事，版圖跨足亞洲及美國共13大城市，今年Garmin Run台北站賽事，將於11月29日在大佳河濱公園盛大開跑，賽事共設有5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，總計8,000個參賽名額，並於5月25日（一）中午12點開始依不同組別開放報名。

除了一般組別（報名時間：5月27日中午12:00），今年更首度推出「海外組」與「競速裝備組」，將以優惠的報名組合助跑者解鎖跨國跑旅體驗與裝備升級。Garmin Run臺北站邁向第五屆，首度邀請藝人開唱，人氣創作歌手高爾宣OSN與熱血初戀新星PIZZALI擔綱大使，並攜手星宇航空、aminoVITAL、SHOKZ、720armour、富邦金控等重量級夥伴，提供千萬價值獨家好禮。

今年賽事規模升級為「2026 Garmin Run Marathon Series」，版圖跨越亞洲、邁向全球，擴大串聯亞洲各國及美國三大城市，共13座城市，其中美國站更規畫符合「波士頓馬拉松資格賽（BQ）」標準的全馬組別，正式躍升全球路跑系列賽。賽事也將全面採用Garmin於2025年收購的全球領先自動化運動計時和追蹤系統供應商MYLAPS作為賽事計時系統，提供跑者更精準的賽事數據監測。臺北站完賽獎牌以Garmin Connect勳章為巧思並結合代表臺灣的梅花織帶作為設計；並持續推出18K鍍金「十城完賽紀念獎牌」，邀請跑者暢跑全球，解鎖專屬跑旅印記。

今年Garmin Run Club跑班推出全新「GRC海外帶你練」，由全臺最強頂尖教練組成黃金陣容，於北、中、南三地開設「新加坡/馬來西亞主題跑班」，共5班，模擬海外賽道特色帶領跑者以科學化的訓練提升運動表現，並將Garmin Run新加坡站與馬來西亞站設為「海外驗收站」，透過GRC教練帶領一起展開海外跑旅訓練。Garmin Run台北站將於5月26日中午12：00優先開放「海外組」報名，並享有GRC跑班保證名額以及臺北站與海外站雙賽事參賽名額。

比賽邁向第五屆，特別邀請人氣創作歌手高爾宣OSN與熱血初戀新星PIZZALI擔綱Garmin Run大使引爆賽事熱潮，兩位成為在Garmin Run首位登台開唱的歌手，另外，今年星宇航空祭出賽後大獎助陣，凡COSMILE會員參賽即有機會一人獨得8張亞洲不限航點機票，助跑者征服全球系列賽挑戰，此外再加碼4張亞洲機票給參加「GRC海外帶你練」的跑者，有機會與名人一起挑戰海外跑旅。

富邦金控65週年，推出全新品牌形象廣告《不只是跑者》，擴大「Run For Green®」倡議，將Garmin Run臺北站跑者哩程轉化為公益共好行動。台北富邦銀行最受運動族群喜愛的「富邦悍將勇士聯名卡」更提供優先報名權，5月25日中午12：00搶先開跑，邀請卡友共同參與這場有溫度的跨界賽事。

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