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MLB》藍鳥先發輪值重挫！百勝強投貝里歐斯動TJ整季報銷

2026/05/21 14:13

貝里歐斯。（資料照，美聯社）貝里歐斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年因傷無法健康開季的多倫多藍鳥強投貝里歐斯（José Berríos），今日傳出消息已經動了手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），也就代表本季已提前報銷。

即將滿32歲的貝里歐斯，已在大聯盟出賽10個球季，累積275場出賽共1571.2局的投球，送出1481三振，拿下108勝82敗，防禦率4.08的成績，標準化防禦率（ERA+）與獨立防禦率（FIP）分別為105與4.19。

貝里歐斯今年春訓熱身賽10.2局投球失掉4分、防禦率3.38，原先還預計要加入經典賽波多黎各國家隊的行列，但卻因保險而無法成行，甚至還受到右手肘應力性骨折傷勢無法健康開季。

根據《美聯社》報導指出，藍鳥球團原本希望貝里歐斯接受侵入性較低的手術即可，來修復右手肘的骨折傷勢並移除游離體，但總教練施奈德（John Schneider）坦言，他們在韌帶的區域也發現了游離體，因此只能透過TJ手術來根除。

施奈德在今天藍鳥與洋基的比賽前表示，整件事情就像是終於得到解答了，「對他來說鬱悶極了，對我們也是如此，我們雖然知道他會全心投入治療當中，但尤其在他復原的時間部分讓我們感到特別沮喪，沒有他在陣中我們很沮喪。」

貝里歐斯今年曾在小聯盟進行復健賽，雖有4場出賽但防禦率是相當不理想的10.67，同時他的球速下降並飽受手肘不適的困擾，施奈德說：「當球員出現這種狀況時，如果一開始不需要動手術，大家通常都還能接受，但真的沒想到事情會變成這樣。」

貝里歐斯的缺陣也加劇了藍鳥輪值的危機，仍受傷病影響的先發投手還包括右前臂僵硬的畢伯（Shane Bieber）、首場登板就拉傷右膝前十字韌帶的龐塞（Cody Ponce），以及同樣也動TJ的弗朗西斯（Bowden Francis）。

不過所幸，去年世界大賽大放異彩的耶薩維奇（Trey Yesavage）已重返大聯盟，老將薛哲（Max Scherzer）開始將進行牛棚練投，畢伯要準備進行復健賽，不過仍需要進行至少4到5場的比賽。

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